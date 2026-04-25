La Secretaría de Seguridad del estado de Guanajuato confirmó que fue víctima de un hackeo a sus sistemas, lo que derivó en la filtración de datos de al menos 6 mil policías.

De acuerdo con las autoridades de Guanajuato, el hackeo fue detectado durante la madrugada del viernes 24 de abril, luego de que se registrara un acceso no autorizado a uno de sus sitios de internet.

Hackers dejan mensaje dirigido al Fiscal de Guanajuato; Secretaría de Seguridad aísla a policías afectados

La Secretaría de Seguridad de Guanajuato confirmó que fue víctima de un hackeo a unas de sus plataformas web, vulnerabilidad que filtró datos de 6 mil 636 policías especiales.

Reportes señalan que el hackeo fue atribuido a la organización delictiva denominada Sociedad Privada 157, la cual difundió los archivos oficiales.

Además, los ciberdelincuentes dejaron un mensaje dirigido al fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, en el que lo acusan de no cumplir con sus funciones.

“Deja de condenar al estado, Gerardo Vázquez Alatriste, el estado es un cementerio y tú cómodo mintiendo desde tu oficina, tanta sangre y tú sigues ahí...” Hacker Alz_157s

Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal de Guanajuato (Especial)

Autoridades alertaron que este hackeo vulnera gravemente la seguridad de los oficiales, pues podría permitir identificar información relacionada con sus viviendas.

Esto debido que los ciberdelincuentes lograron realizar cruces de información entre registros oficiales e imágenes de credenciales de elector, RFC, así como datos relacionados a su rango y actividades dentro de la corporación.

Ante este hecho, la Secretaría de Seguridad de Guanajuato aisló los policías afectados e inició un proceso de fortalecimiento de contraseñas y controles de acceso para intentar contener la intrusión y prevenir nuevos incidentes.