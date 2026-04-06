Los datos de 640 mil operadores portuarios, en manos de la Secretaría de Marina (Semar), fueron hackeados, reveló el periodista especializado en ciberseguridad, Ignacio Gómez Villaseñor.
Los datos hackeados fueron filtrados fueron obtenidos de la plataforma Puerto Inteligente Seguro (PIS) de la Marina.
El responsable del hackeo sería el ciberdelincuente identificado como Marssepe, quien pertenece al grupo Sociedad Privada 157.
Datos hackeados a la Marina de su plataforma Puerto Inteligente Seguro
Los datos hackeados a la Marina fueron publicados en un foro en un archivo con un peso total de 39.7 gigabytes.
Ignacio Gómez Villaseñor mostró evidencia de la base de datos con fichas individuales en formato digital que incluyen datos como:
- Nombre
- CURP
- RFC
- Número de Seguridad Social
- Tipo de sangre
- Fotografía de rostro
- Nombre de empresa
- Puesto
- Puerto en el que opera
Fuerzas Armadas, objetivo permanente de ataques de ciberdelincuentes
Cabe recordar que no es el primer hackeo a sistemas de fuerzas armadas.
En 2025, la Secretaría de Marina rebasó los 340 mil ataques.
La Secretaría e la Defensa Nacional (Sedena) reconoció el registro de 12.4 millones de agresiones en los primeros 10 meses de 2025 y más de 35 millones de en ocho años.