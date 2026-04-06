Los datos de 640 mil operadores portuarios, en manos de la Secretaría de Marina (Semar), fueron hackeados, reveló el periodista especializado en ciberseguridad, Ignacio Gómez Villaseñor.

Los datos hackeados fueron filtrados fueron obtenidos de la plataforma Puerto Inteligente Seguro (PIS) de la Marina.

El responsable del hackeo sería el ciberdelincuente identificado como Marssepe, quien pertenece al grupo Sociedad Privada 157.

Datos hackeados a la Marina de su plataforma Puerto Inteligente Seguro

Los datos hackeados a la Marina fueron publicados en un foro en un archivo con un peso total de 39.7 gigabytes.

Ignacio Gómez Villaseñor mostró evidencia de la base de datos con fichas individuales en formato digital que incluyen datos como:

Nombre

CURP

RFC

Número de Seguridad Social

Tipo de sangre

Fotografía de rostro

Nombre de empresa

Puesto

Puerto en el que opera

Fuerzas Armadas, objetivo permanente de ataques de ciberdelincuentes

Cabe recordar que no es el primer hackeo a sistemas de fuerzas armadas.

En 2025, la Secretaría de Marina rebasó los 340 mil ataques.

La Secretaría e la Defensa Nacional (Sedena) reconoció el registro de 12.4 millones de agresiones en los primeros 10 meses de 2025 y más de 35 millones de en ocho años.