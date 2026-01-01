La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer que ya investiga una posible filtración de datos por un grupo de hackers.

De acuerdo con el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, se trata de un hackeo que habría afectado a por lo menos 20 instituciones públicas, perpetrado por el grupo de hackers conocido como Chronus.

Buen gobierno investiga posible filtración de datos por hackers; no descartan participación de funcionarios

A través de un comunicado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reveló que se encuentra investigando un posible hackeo a las bases de datos de diversas instituciones.

Ignacio Gómez Villaseñor detalló que entre las entidades afectadas por el grupo Chronus se encuentran:

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

IMSS-BIENESTAR

Poder Judicial del Estado de Sonora

Poder Judicial de Querétaro

Secretaría de Hacienda de Sonora

Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX

Secretaría de Educación de Tabasco

Servicios de Salud de Sinaloa

Secretaría de Salud de Tlaxcala

Al respecto, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que investiga el origen de este hackeo, con el fin de identificar las fallas en los sistemas de seguridad, a los responsables, así como las sanciones correspondientes por estos hechos.

Hackers (Unsplash)

La dependencia manifestó que si bien la información señala un posible hackeo, no se descarta la hipótesis que sugiere el uso indebido de credenciales de acceso o una posible filtración interna.

Hasta el momento las dependencias afectadas realizan una evaluación de la situación, a la espera de que presenten una denuncia penal por lo sucedido.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno añadió que si las investigaciones apuntan a la participación de algún funcionario o persona con acceso a la información, se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

posible filtración de datos por hackers ponen en riesgo a ciudadanos, advierten

Ignacio Gómez Villaseñor compartió que el grupo Chronus había amenazado con revelar la información hasta el 31 de diciembre, situación que terminó por ocurrir antes de lo señalado por estos cibercriminales.

Añadió que se trata de información en activo de miles de ciudadanos, por lo que se encuentra en riesgo la seguridad fiscal, médica y física de los afectados.