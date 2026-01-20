Secretaría de Cultura alerta sobre hackeo a la cuenta de X de su titular Claudia Curiel de Icaza; ya están trabajando para solucionarlo.

“La Secretaría de Cultura informa que la cuenta de X de la secretaria Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) ha presentado accesos no autorizados” Secretaría de Cultura del Gobierno de México

En su mensaje, la Secretaría de Cultura subrayó que cualquier contenido o publicación que sea compartida a través de esa cuenta no proviene de Claudia Curiel de Icaza.

Secretaría de Cultura confirma hackeo a la cuenta de X de Claudia Curiel de Icaza

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México informó que la cuenta de X de su titular Claudia Curiel de Icaza fue hackeada.

Secretaría de Cultura alerta por hackeo a la cuenta de X de Claudia Curiel de Icaza (@cultura_mx / X )

En su mensaje alertó sobre accesos no autorizados a la cuenta de Claudia Curiel de Icaza, por lo que advirtió que cualquier contenido publicado no refleja la postura de la secretaria ni de la dependencia.

“Cualquier contenido publicado recientemente no refleja la postura oficial de la dependencia, ni de su titular” Secretaría de Cultura del Gobierno de México

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México puntualizó que ya se realizan los trabajos para recuperar el control de la cuenta de la secretaria Claudia Curiel de Icaza.

“Se están realizando las gestiones necesarias para restablecer la seguridad y recuperar el control de la cuenta” Secretaría de Cultura del Gobierno de México

Esto ha pasado con la cuenta de X de Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura

Algunos medios informaron que durante varios minutos el perfil @ccurieldeicaza publicó mensajes en inglés y cadenas alfanuméricas acompañadas del término “$CLAUDIA”, un formato comúnmente empleado en fraudes financieros en redes sociales.

Además de que se utilizó la cuenta de X de Claudia Curiel de Icaza para promocionar un presunto token de criptomonedas.

Sin embargo, esas publicaciones ya no aparecen en la cuenta de X Claudia Curiel de Icaza.

Por el momento la Secretaría de Cultura del Gobierno de México solo informó de que accedieron a la cuenta de su titular sin autorización.

No hay información sobre otras cuentas vulneradas por lo que se pidió desestimar las publicaciones emitidas desde ese perfil durante el periodo comprometido.

Se espera que en las próximas horas la Secretaría de Cultura pueda tener el control de la cuenta de X de su titular Claudia Curiel de Icaza.