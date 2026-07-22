La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunciaron el lanzamiento conjunto del nuevo Fondo de Capital Ambiental; te decimos qué es y cómo funcionará.

En conferencia de prensa, Hacienda y Semarnat manifestaron que este proyecto busca cerrar la brecha entre la rentabilidad económica y la preservación biológica, para que el bienestar social esté vinculado a la salud de los ecosistemas de México.

¿Qué es el Fondo de Capital Ambiental?

De acuerdo con las Secretarías de Hacienda y Semarnat, el Fondo de Capital Ambiental servirá como un vehículo de financiamiento diseñado para atraer y canalizar capital, tanto nacional como internacional, hacia proyectos de alto impacto ambiental.

Las prioridades del Fondo de Capital Ambiental incluyen:

la recuperación de cuencas hidrológicas.

la mejora de la calidad del aire.

el fomento de la bioeconomía.

la gestión sostenible de suelos.

Con una meta de arranque fijada en 10 millones de dólares, este instrumento aspira a una expansión gradual mediante la incorporación de nuevos socios que busquen mitigar los efectos del cambio climático en nuestro país.

Su esencia radica en ser un mecanismo complementario que no genera presiones adicionales sobre las finanzas públicas, alineándose estrictamente con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2025-2030.

Hacienda y Semarnat lanzan el Fondo de Capital Ambiental: qué es y cómo funcionará (@Hacienda_Mexico / X)

¿Cómo funcionará el Fondo de Capital Ambiental?

El Fondo de Capital Ambiental funcionará bajo la administración del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), gracias a su experiencia en la gestión de recursos y supervisión de proyectos.

El modelo operativo de este proyecto cuenta con una estructura dedicada a evaluar la viabilidad de cada propuesta, garantizando que los beneficios ambientales sean cuantificables y escalables.

Los participantes, que incluyen desde fundaciones y empresas privadas hasta instituciones bancarias, pueden invertir en soluciones que protejan el capital natural bajo esquemas de transparencia y trazabilidad.

Además, el Fondo de Capital Ambiental se integra a la arquitectura financiera sostenible ya existente en México.

Esta contempla herramientas de vanguardia como la Taxonomía Sostenible y los bonos soberanos vinculados a objetivos de desarrollo global.