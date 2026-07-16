Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, confirmó que el 70% de los ríos de México están contaminados, describiendo la situación como una “deuda histórica” tras décadas de abandono.

En entrevista con López-Dóriga, Alicia Bárcena reiteró el compromiso del gobierno federal en atender la problemática de los ríos; sin embargo, dijo que hay mucho trabajo que hacer dado el deterioro de años.

Alicia Bárcena detalla que 70% de los ríos de México están contaminados; restauran tres

Alicia Bárcena reveló que el 70% de los ríos de México están contaminados, por lo que se ha establecido un compromiso para su rescate, aunque se desconoce si el sexenio será suficiente tiempo para restaurar el daño.

Alicia Bárcena presentó un plan en pro de las playas de México (Semarnat vía X)

Dada la gravedad de la situación, Alicia Bárcena señaló que se están enfocando en tres cuencas prioritarias debido a su alto nivel de degradación:

Río Lerma-Santiago Río Atoyac Río Tula

De acuerdo con Alicia Bárcena, la estrategia para la restauración de estos tres ríos es pasar de una gestión de infraestructura gris a una visión de restauración de cuenca, reforestación y recuperación de humedales.

Entre los objetivos se encuentra la de posicionar de nuevo a los ríos como parte del ecosistema y no como “botes de basura”, pues suelen convertirse en tiraderos, dónde hogares e industrias desechan sus residuos.

Para la restauración de los ríos contaminados en México, Alicia Bárcena confirmó que ya se han invertido cerca de 2 mil 046 millones de pesos en varios proyectos que benefician a 25 millones de personas.