La Secretaría de Hacienda informó que refinanció la deuda interna de México por un monto total de 183 mil millones de pesos.

A través de un comunicado, Hacienda manifestó que este movimiento permite extender compromisos de pago inmediatos hacia un periodo de 3.64 años.

Hacienda emite nuevo Udibono para refinanciar deuda interna de México

Hacienda informó una importante decisión estratégica para refinanciar la deuda interna de México, mediante la cual se llevó a cabo la emisión de un nuevo Udibono con vencimiento en abril de 2037.

De acuerdo con la dependencia, dicho Udibono ofrece un rendimiento del 4.60% y un cupón fijo del 4%.

Para asegurar que este título tenga una operatividad ágil, se destinaron más de 4 mil 100 millones de pesos para mejorar su liquidez, logrando que el monto total en circulación de este activo supere los 10 mil 800 millones de pesos.

En el proceso, el Gobierno recompró una mezcla de Cetes, Bondes F y Bonos M que formaban parte de los vencimientos más cercanos.

Hacienda refinancia deuda interna de México por 183 mil millones de pesos (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

El impacto principal de la refinanciación se concentra en los compromisos originalmente pactados para 2026, año del que se retiraron obligaciones por un total de 95 mil 441 millones de pesos, seguidos de 21 mil 894 millones correspondientes a 2027 .

El remanente, que asciende a 65 mil 867 millones, se reprogramó para fechas posteriores a 2028, demostrando una gestión proactiva de la deuda interna de México con el respaldo de inversionistas nacionales y extranjeros en la solidez macroeconómica del país.