El sismo magnitud 7.1 que se vivió en Acapulco a las 20:47 horas de este 7 de septiembre dejó daños en infraestructura de la ciudad.

En redes sociales se mostraron imágenes de los daños que dejó el sismo magnitud 7.1 en la plaza La Isla, de Acapulco.

Daños en Acapulco por el sismo magnitud 7.1 (Instagram / @lopezdoriga)

Previo a ello la Secretaría de Gobernación de Guerrero había informado que no se habían presentado daños mayores por el sismo magnitud 7.1

En CDMX, al parecer, tampoco hay daños graves.

Daños por el sismo magnitud 7.1 en Acapulco (Instagram / @lopezdoriga)

Descartan tsunami en Acapulco tras sismos magnitud 7.1

Las autoridades de Guerrero descartaron un tsunami en Acapulco tras el sismo magnitud 7.1 que sacudió a la ciudad turística.

Protección Civil de Guerrero indicó que el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina no espera la generación de un tsunami por el sismo magnitud 7.1.

El sismo en Acapulco también se sintió en Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente, la Montaña, Centro y Norte.

Videos y fotos de usuarios muestran daños en bardas. En específico, una construcción de este tipo se cayó en el boulevard de las Naciones de Acapulco.

Hay un muerto por sismo magnitud 7.1

El sismo magnitud 7.1 dejó, hasta el momento, una persona muerta.

La muerte se dio en el municipio de Coyuca de Benítez y fue confirmada por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

La persona murió por la caída de un poste de luz.

Hasta el momento no se han dado más reportes de muertes por el sismo magnitud 7.1 en otros estados o en Guerrero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había indicado previamente que no había muertos o daños graves por el sismo magnitud 7.1, de manera preliminar, aunque explicó que había comunicación constante con los gobernadores de los estados donde se sintió el temblor y con la Sedena para monitorear las afectaciones que dejó el temblor.