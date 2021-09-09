Así quedó Acapulco tras el sismo del 7 de septiembre

El pasado 7 de septiembre, un sismo magnitud 7.1 azotó Acapulco alrededor de las 20:47 horas dejando a su paso varias afectaciones en la localidad.

Acapulco ha sufrido 410 réplicas del sismo hasta las 11:00 horas del 9 de septiembre, de acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional; la más grande es de magnitud 5.2, según los registros oficiales.

(SSN / Twitter)

El sismo dejó derrumbes, bardas colapsadas, desprendimiento de rocas en carreteras y afectaciones en fachadas, así como en plafones de edificios y cortes de luz. Fotos de la agencia Cuartoscuro han dado cuenta del estado de las zonas afectadas por el sismo en Acapulco.

Afectaciones en Acapulco tras sismo del 7 de septiembre.

Tras el sismo del 7 de septiembre en Acapulco se reportaron varias afectaciones, como el desprendimiento de grandes rocas que bloquearon caminos y carreteras.

(Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

También se registraron daños estructurales en las fachadas de edificios habitacionales, así como de centros comerciales.

(Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

(Instagram / @lopezdoriga)

De la mismaforma, hubo deslaves de tierra y bardas colapsadas que causaron afectaciones en los bienes materiales de los ciudadanos de Acapulco, como los vehículos que se encontraban estacionados.

Cerca de la zona hotelera, una barda se desprendió cerrando por completo la circulación de la calle con piedras, escombros y tierra.

(Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

(Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

(Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

Además, decenas de departamentos sufrieron del desprendimiento de sus paredes, provocando la pérdida de las pertenencias que tenían en las habitaciones cuya pared colapsó.

(Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

Autoridades evaluaron daños tras sismo del 7 de septiembre en Acapulco

Sismo en Acapulco (Carlos Alberto Carbajal / Cuartoscuro)

El pasado 8 de septiembre, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, encabezada por el gobernador Héctor Astudillo, evaluó las afectaciones por el sismo del 7 de septiembre.

El movimiento telúrico dejó como saldo una persona muerta, así como daños materiales en Acapulco y Chilpancingo por

Derrumbes

Bardas colapsadas

Desprendimientos de rocas

Afectación a fachadas

Daños en unidades habitacionales

Daños en hospitales

Con los primeros reportes se dio a conocer que las actividades en el Aeropuerto Internacional de Acapulco se reestablecieron, tras la valoración a la torre de control que se daño con el sismo.