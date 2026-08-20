El gusano barrenador en Sonora no frenaría reapertura de frontera con Estados Unidos para ganado programada el lunes 24 de agosto 2026.

Así lo confirmó Juan Manuel González Alvarado, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa).

El funcionario resaltó que la fecha de reapertura fue establecida por Secretaría de Agricultura y Senasica con las autoridades estadounidenses.

Intensifican acciones contra gusano barrenador en Sonora

Juan González Alvarado detalló que tras darse a conocer el primer caso de gusano barrenador en la comunidad Manihuasa, en Álamos, Sonora, las acciones de contención se han intensificado.

El titular de Sagarhpa indicó que aumentaron las capacitaciones y apoyos, logrando detectar la plaga a tiempo.

“Nosotros desde hace más de un mes intensificamos...cinco brigadas con 50 elementos, entregamos 10 vehículos que mandó el señor gobernador para apoyar en las capacitaciones directas con todos los ejidatarios y en las rancherías de las comunidades.” Juan González Alvarado

Igualmente destacó que los principales inspectores del gusano barrenador son los 33 mil ganaderos de Sonora, los cuales capacitaron desde 2024.

Gusano barrenador en Sonora no frenaría reapertura de frontera con Estados Unidos para ganado (Captura de video)

La labor de detección también gracias a la colaboración de productores, inspectores de ganadería, colegios veterinarios y médico del estado de Sonora.

Juan González Alvarado pidió no adelantarse o especular sobre si habrá cambios en la reapertura de frontera con Estados Unidos para ganado por el gusano barrenador.

Principalmente porque los trabajos de contención y control seguirán aumentando, ya que llegarán 25 elementos de Senasica y Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA).

Ellos continuarán las capacitaciones y harán un barrido en un radio de 20 kilómetros de donde se dio el primer caso.

Además de que Senasica hará llegar moscas a Sonora 2 millones de moscas estériles para dispersar esta semana en la zona.