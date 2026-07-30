Pese a que reconoció la captura del autor intelectual del asesinato de su esposo Carlos Manzo, la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, exigió que se haga justicia completa en el caso.

Por medio de un mensaje que compartió en sus redes, Grecia Quiroz consideró que la detención del “R1″ es un primer gran avance, pero aún hay mucho por hacer.

En ese sentido, Grecia Quiroz llamó a las autoridades para no descartar la línea de investigación que apunta a una posible participación de políticos en el asesinato de Carlos Manzo.

Grecia Quiroz reconoce captura del “R1″ pero exige seguir investigaciones

El 30 de julio, a casi 9 meses del asesinato de Carlos Manzo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido Ramón Ángel “N”, alias “R1”, presunto autor intelectual del crimen.

De acuerdo con lo reportado por el funcionario federal, el sujeto que es ubicado por operar como líder de “Los Rs” en Michoacán, fue asegurado por ser identificado como el responsable de ordenar el asesinato del alcalde Uruapan.

Captura de “R1” por el caso Carlos Manzo ocurrió durante un enfrentamiento armado (Michelle rojas)

Ante ello, la actual alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, reconoció la acción que permitió la captura del líder criminal, pero advirtió que el avance es solo un “el comienzo de todo”.

“Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo” Grecia Quiroz

Destacó que está convencida de que aún hay muchas cosas por aclarar entorno al asesinato de su esposo, por lo que exigió que se imparta una justicia completa.

Apuntó que con la captura del “R1″ se comienza a hacer justicia, pero las investigaciones deben seguir, ante lo cual advirtió que seguirá exigiendo a las autoridades y estará pendiente del desenlace de la detención.

Grecia Quiroz insiste en que se investigue a políticos por asesinato de Carlos Manzo

Al expresar su reconocimiento por la captura del “R1″, Grecia Quiroz dijo que las acciones en torno al asesinato de Carlos Manzo tienen que continuar, particularmente por las investigaciones que se han abierto por los hechos.

En específico, Grecia Quiroz insistió en pedir que las líneas de investigación relacionadas con la posible participación de políticos en el crimen, tienen que seguir en curso.

“Que no se descarte por ningún motivo ninguna línea de investigación empezando por políticos que pudieron estar detrás del cobarde asesinato de Carlos Manzo y que también ellos sean llevados ante la justicia aplicándoles todo el peso de la ley” Grecia Quiroz

Grecia Quiroz exige justicia completa por Carlos Manzo (@GreciaMich2027/X)

La alcaldesa de Uruapan demandó que si se confirma que políticos estuvieron involucrados en los hechos, sean llevados ante la justicia y se les aplique todo el peso de la ley.

Cabe destacar que aunque en su tuit no mencionó nombres, Grecia Quiroz incluyó una fotografía en la que aparecen el exgobernador Leonel Godoy y Roldán Álvarez Ayala, exalcalde de Apatzingán y hermano del “R1″.