Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, confirmó que tiene el interés de buscar la gubernatura de Michoacán, pese a que el Congreso local quiere impedir su candidatura con el Movimiento del Sombrero.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, la alcaldesa Grecia Quiroz dijo que esperará los tiempos correspondientes, pero se dijo motivada por participar en las próximas elecciones de Michoacán 2027.

“Vamos a esperar los tiempos correspondientes y vamos a estar ahí en esa lucha”. Grecia Quiroz

Grecia Quiroz afirma que “va a estar en la lucha” por la gubernatura de Michoacán

Ante la pregunta directa sobre si buscará la gubernatura de Michoacán, Grecia Quiroz confirmó que está en su agenda y que esperará los “tiempos correspondientes” para hacer que las cosas cambien en el estado.

Grecia Quiroz afirma que “va a estar en la lucha” por la gubernatura de Michoacán (Cortesía )

La búsqueda de la gubernatura de Michoacán surge tras los retos personales y políticos que ha enfrentado Grecia Quiroz desde el asesinato de Carlos Manzo, cuyo presunto autor intelectual del crimen acaba de ser detenido.

Grecia Quiroz dijo tener el apoyo de la gente de Michoacán, pese a la persecución política que vive en el estado, pues el Congreso ha orquestado una reforma para que no pueda contender con el Movimiento del Sombrero.

Según Grecia Quiroz, la reforma busca limitar aspectos identitarios de su movimiento, como el uso del sombrero como símbolo, y restringir la capacidad de los candidatos independientes para realizar asambleas o recibir respaldo social.

Para combatir estas restricciones de esta reforma, Grecia Quiroz se presentó personalmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para respaldar una acción de inconstitucionalidad.

La alcaldes Grecia Quiroz argumentó que las leyes deben permitir el avance de la participación ciudadana y no retroceder para proteger el sistema de partidos: