El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que el frente frío 50 provocará lluvias torrenciales este lunes 11 de mayo de 2026 en seis estados de México:

Hidalgo Puebla Veracruz Tamaulipas San Luis Potosí Querétaro

Las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas, granizo y fuertes vientos, además de un descenso en la temperatura en varias regiones del país.

El fenómeno se desplaza sobre el norte y noreste, interactuando con un canal de baja presión y generando condiciones de inestabilidad atmosférica que elevan el riesgo de inundaciones.

Lluvias torrenciales en seis estados de México por frente frío 50

Ante el frente frío 50, Conagua detalló que las lluvias torrenciales se harán presentes en seis estados de México.

Por lo que el frente frío 50 provocará este mismo lunes 11 de mayo lluvias torrenciales de 150-250 mm en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, en este último principalmente en el norte y centro.

Mientras que en los estados de Tamaulipas y Querétaro, se esperan lluvias intensas con alto riesgo de inundaciones y deslaves por llegada del frente frío 50, según Conagua.

Esto debido a que el frente frío 50 se desplazará sobre el norte y noreste del país, lo que interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el oriente y sureste del territorio nacional y con inestabilidad atmosférica.

Asimismo, las lluvia aunque más leves de fuentes a chubascos, también llegará a otros estados de México como:

Nuevo León

Guanajuato

Ciudad de México

Morelos

Chiapas

Tabasco

Lloverá en gran parte de la República Mexicana (Camila Ayala / Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Frente frío 50 traerá una baja en la temperatura

Además de lluvias, la Conagua precisó que el frente frío 50, también traerá una baja en la temperatura.

Esto por la presencia de una masa de aire frío que generará rachas fuertes de viento sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, así como descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México.