Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue el encargado de apadrinar a la generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar.

El evento se realizó en Antón Lizardo, Veracruz, en donde Omar García Harfuch enfatizó que el servicio a la nación exige una disciplina inquebrantable y una preparación constante para enfrentar los desafíos de la actualidad.

Omar García Harfuch destaca enseñanza de oficlaes comprometidos con México como padrino de la Heroica Escuela Naval Militar

El secretario Omar García Harfuch fue el padrino de la generación 2022-2026 de la Heroica Escuela Naval Militar, por lo que dedicó un mensaje a todos los nuevos oficiales de la Armada de México.

Señaló que ahora su misión principal será servir a México, anteponiendo el bienestar de las familias mexicanas sobre el propio.

Harfuch resaltó la formación que lleva a cabo la Heroica Escuela Naval Militar, de oficiales navales capaces, íntegros y comprometidos con su nación.

El secretario manifestó que ello se ve reflejado en la tareas de la Secretaría de Marina en la seguridad del país, siendo fundamentales en labores de inteligencia y operación para combatir el crimen.

Harfuch afirmó que gracias a esto, la presente administración federal ha logrado incautar al menos 80 toneladas de cocaína en aguas mexicanas, generando daños en las operaciones criminales.

Por tal motivo, el titular de la SSPC exhortó a los jóvenes oficiales a portar el uniforme de la Marina con humildad, recordándoles que el liderazgo se construye con el ejemplo y la integridad moral.