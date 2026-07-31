Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, afirmó con determinación que el gobierno va a pacificar Sinaloa, asegurando que ya se han dado avances significativos para la recuperación del estado.

La estrategia para pacificar Sinaloa es parte de un esfuerzo nacional coordinado donde, según Omar García Harfuch, 29 estados de la República ya presentan una disminución en la incidencia de homicidios.

“Los homicidios van a la baja. Vamos a pacificar Sinaloa, eso es un hecho”. Omar García Harfuch

Harfuch aclara que la FGR no pidió inmovilizar recursos de hija de Ernesto Ruffo (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

García Harfuch afirma que es posible “pacificar Sinaloa” tras lograr baja de homicidios

En entrevista con López-Dóriga, Omar García Harfuch comentó que ya hay una gran avance en la reducción de delitos de alto impacto en casi todas las entidades federativas, entre ellas, Sinaloa.

Omar García Harfuch señaló que, en Sinaloa, ya no se observan grandes convoys de camionetas que circulaban al inicio de la administración ni se registran los picos de 10 a 12 homicidios diarios.

Ante este panorama de reducción, Omar García Harfuch aseguró que aún se puede “pacificar Sinaloa”, por lo que el Gabinete de Seguridad continúa trabajando en el estado para garantizar la seguridad de la población.

Como parte de las acciones contra el crimen organizado, Harfuch mencionó que el Ejército Mexicano y la Secretaría de la Defensa mantienen desplegado un gran número de elementos en la región.

Aunque asegura que los homicidios han bajado, el secretario enfatizó la importancia de no ser triunfalistas y continuar las labores, pero insistió en que la tendencia es a la baja y la pacificación es un hecho que se logrará.