Jabnely Maldonado Meza se convirtió en la primera mujer en encabezar el FOVISSSTE y ha impulsado una transformación centrada en la atención social y el bienestar de las familias trabajadoras del Estado.

Queremos acompañar a las y los derechohabientes y recuperar una relación que estaba rota. Muchas personas trabajadoras no conocían todos los derechos y beneficios incluidos en su crédito hipotecario, como la prórroga al salir del gobierno o el seguro en caso de daños a la vivienda por un desastre natural. Queremos que conozcan y ejerzan estos beneficios. Jabnely Maldonado Meza. Vocal Ejecutiva del FOVISSSTE

Bajo su liderazgo, FOVISSSTE ha puesto en marcha programas para rescatar créditos deteriorados, eliminar cargas financieras consideradas injustas y facilitar el acceso a una vivienda digna.

La gestión de Jabnely Maldonado combina una estrategia de justicia social con finanzas sólidas, apostando por la simplificación de trámites, la transparencia y el fortalecimiento de los derechos de los acreditados.

Jabnely Maldonado: de la reconstrucción de CDMX a transformar el FOVISSSTE

Inspirada en su experiencia previa en la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, la administración de Jabnely Maldonado impulsa un modelo enfocado en el “rostro humano”, reconociendo que detrás de cada crédito hipotecario no hay números, sino una familia, un refugio y un proyecto de vida.

Cuando iniciamos un proyecto de vida, una de las primeras preguntas es dónde vamos a vivir. Por eso, la vivienda es un pilar fundamental del bienestar en México, junto con la educación, el trabajo y la salud. Es mucho más que un techo: es un refugio y un lugar seguro para las familias. Jabnely Maldonado Meza. Vocal Ejecutiva del FOVISSSTE

Su principal brújula es la escucha directa a la derechohabiencia y a las organizaciones para convertir sus problemáticas reales en programas de atención.

Bajo este enfoque, el Programa de Justicia Social busca rescatar a más de 400,000 familias con créditos deteriorados, que representan casi el 50% de la cartera del fondo.

Con un impacto financiero de aproximadamente 19,000 millones de pesos, el programa ya beneficia de manera directa y automática —mediante una simplificación administrativa que elimina oficinas y papeleos— a 320,000 familias, lo que equivale al 80% de la meta proyectada.

Entre las acciones del programa destacan las liquidaciones automáticas para adultos mayores de 80 años, créditos con más de 30 años de antigüedad o saldos restantes iguales o menores al 10%.

Identificamos créditos de personas mayores de 80 años y consideramos que, a esa edad, no deberían cargar con la preocupación de tener una deuda pendiente. Por eso, desde FOVISSSTE buscamos darles tranquilidad y apoyar en la liquidación de sus créditos. Jabnely Maldonado Meza. Vocal Ejecutiva del FOVISSSTE

Asimismo, se eliminan los intereses acumulados y excesivos que se cobraban a pensionados y jubilados.

FOVISSSTE busca acabar con los créditos impagables y mantener su fortaleza financiera

Jabnely Maldonado también encabeza la reestructura histórica de créditos de UMA a pesos, cuya primera etapa beneficiará a 80,000 acreditados para erradicar las deudas impagables y convertirlas en contratos transparentes, de lenguaje sencillo y sin letras chiquitas.

Esta reestructura es fundamental para FOVISSSTE porque busca convertir a pesos la cartera que tenga las condiciones para hacerlo. Forma parte del programa de justicia social, que incluye condonaciones, descuentos y congelamientos, y también del programa de vivienda impulsado por la presidenta. Esta es la primera etapa de la gran reestructura que estamos realizando. Hasta ahora, 320 mil familias ya reciben los beneficios del programa de justicia social. Jabnely Maldonado Meza. Vocal Ejecutiva del FOVISSSTE

Este esfuerzo social convive con finanzas sumamente sanas, respaldadas por un índice de fortaleza financiera superior al 19% y una renovada confianza de los acreditados que se traduce en más y mejores pagos.

Con esta solidez, el FOVISSSTE asume además el compromiso de edificar 100,000 viviendas sociales enfocadas en los trabajadores de menores ingresos, garantizando el acceso a una vivienda digna como un derecho fundamental y no como una carga financiera insostenible.