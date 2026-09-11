Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México adelanta cuándo iniciarán las operaciones el Tren Maya de carga en Chiapas, tras su comienzo como transporte de pasajeros.

“El Tren Maya de carga, parte del problema del sur, sureste del país es la conectividad y tanto el traslado de combustibles hasta otras mercancías es muy importante la operación de carga que estará funcionando en el primer semestre de 2027″ Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante su conferencia mañanera del pueblo del viernes 11 de septiembre, la presidenta Sheinbaum dio un estimado del inicio del arranque de operaciones del Tren Maya de carga para el estado de Chiapas, que también tiene planeada la construcción de los polos del Bienestar.

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