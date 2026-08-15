La defensa de Gilda Lozoya presentó un nuevo amparo para conocer si la Fiscalía General de la República tiene una segunda orden de aprehensión por el caso Odebrecht.

De acuerdo con lo dado a conocer, el amparo fue promovido para la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/000017/2017, que mantiene proceso penal en contra de Gilda Lozoya.

En respuesta, un juzgado de la ciudad de México que aceptó el amparo, concedió una suspensión provisional para que la hermana de Emilio Lozoya no sea detenida.

Gilda Lozoya tramita nuevo amparo ante posible segunda orden de aprehensión

El pasado miércoles 12 de agosto, la defensa de Gilda Lozoya tramitó un nuevo amparo ante el juzgado Primero de Distrito de la Ciudad de México, ante una posible orden de aprehensión.

El amparo buscaría conocer si por la investigación de Odebrecht ya existe una nueva orden, para la que el secretario en funciones de dicho juzgado ya dictó una suspensión provisional.

Gilda Lozoya tramita nuevo amparo ante posible segunda orden de aprehensión (Especial)

La misma impedirá que Gilda Lozoya sea detenida mientras sus abogados revisan si existe una segunda orden de aprehensión emitida especialmente desde el Reclusorio Norte.

Por la suspensión provisional, Gilda Lozoya deberá acudir a comparecer ante dicho juez -secretario en funciones-; en caso contrario, podría ser detenida.

Gilda Lozoya recibe suspensión provisional: estas son las condiciones para evitar su detención

Además de la comparecencia de Gilda Lozoya ante el secretario en funciones, se le impuso un pago de 29 mil pesos para cubrir la suspensión provisional a su nuevo amparo.

Asimismo, de existir una nueva orden de aprehensión, Gilda Lozoya también comparecería ante el juez que la haya emitido las veces que sean necesarias.

Esto en caso de que el delito que se le impute amerite prisión preventiva oficiosa, para mantener vigente la suspensión de su detención.