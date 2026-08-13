Gilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, obtuvo de un juez federal una suspensión contra su vinculación a proceso por el caso de Agronitrogenados.

Con esta medida cautelar otorgada por un tribunal federal, Gilda Lozoya logró detener momentáneamente los efectos legales en su contra.

Juez concede suspensión a Gilda Lozoya contra vinculación a proceso por Agronitrogenados

El juez Rubén Darío Noguera, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México (CDMX), otorgó a Gilda Lozoya una suspensión para frenar su vinculación a proceso por caso Agronitrogenados.

La hermana de Emilio Lozoya es señalada por realizar presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Gilda Susana Lozoya (Especial)

Ante la medida, la Fiscalía General de la República (FGR) conserva el derecho de impugnar esta decisión para que un tribunal colegiado revise la legalidad del fallo y decida si debe ser revocado o confirmado.

A pesar del proceso judicial en su contra, Gilda Lozoya mantiene su derecho a la libertad provisional, dado que no se consideró necesario imponerle prisión preventiva durante el desarrollo del juicio.

Las acusaciones de la FGR sugieren que Gilda Lozoya habría intervenido en el manejo de aproximadamente 3.4 millones de dólares en 2012, fondos vinculados a supuestos sobornos de Altos Hornos de México.

Será el próximo 29 de septiembre de 2026 cuando se realice la audiencia constitucional programada por el juez de distrito.

En esa instancia se resolverá finalmente si se le otorga el amparo a Gilda Lozoya, lo que definiría si la vinculación a proceso se mantiene firme o si se invalida por fallas en el proceso judicial.