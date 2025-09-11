Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, se pronunció sobre el atentado que sufrió Charlie Kirk, activista pro Donald Trump, en Estados Unidos este miércoles 10 de septiembre.

Charlie Kirk se encontraba en un evento en la Universidad del Valle de Utah cuando dispararon en su contra, fue trasladado a un centro hospitalario y poco después se informó que había muerto.

Tras el atentado contra Charlie Kirk en Estados Unidos, el senador Gerardo Fernández Noroña se pronunció ante el hecho y lamentó que el activista pro Donald Trump fuera asesinado; esto dijo.

Lo que se sabe del tirador que mató a Charlie Kirk en atentado de Utah (Tess Crowley / AP)

Gerardo Fernández Noroña lamenta atentado contra Charlie Kirk en Estados Unidos

A través de redes sociales, Gerardo Fernández Noroña condenó el atentado en Estados Unidos en el que murió Charlie Kirk, activista que se encontraba en un evento de la Universidad del Valle de Utah.

Charlie Kirk habría sufrido un disparo en el cuello, por lo que se desvaneció y, según fuentes locales, comenzó a sangrar de forma abundante, de manera que recibió atención inmediata para después ser traslado a un hospital.

El senador Gerardo Fernández Noroña dijo que nada justifica un acto de violencia como del que fue víctima Charlie Kirk en Estados Unidos, sin importar las diferencias políticas que se tengan.

Asimismo, Gerardo Fernández Noroña mostró su solidaridad con los familiares y amigos del activista Charlie Kirk, que fue asesinado hoy miércoles 10 de septiembre.

“Lamento y condeno el asesinato de Charlie Kirk, en los Estados Unidos. Ninguna diferencia política justifica la violencia y mucho menos el asesinato. Mi solidaridad para familiares y amigos”. Gerardo Fernández Noroña

Noroña sobre asesinato de Charlie Kirk (Redes sociales )

¿Qué se sabe del atentado contra Charlie Kirk en Estados Unidos? Noroña condenó el asesinato

Este miércoles 10 de septiembre, Charlie Kirk fue víctima de un atentado en un evento de la Universidad del Valle de Utah; mientras iniciaba su discurso, le dispararon en el cuello.

Las autoridades de Utah detuvieron a una persona dentro de la universidad, presunto responsable del atentado contra Charlie Kirk, y se dijo que no pertenece a la comunidad estudiantil, pero no se ha revelado su identidad o móvil.

Esto fue confirmado tanto por la universidad para Fox News como por el alcalde de Orem, Utah, David Young, quien no dio más detalles sobre la investigación del asesino de Charlie Kirk.

Hay un sospechoso de la muerte de Charlie Kirk detenido (Captura de pantalla)

Hasta el momento no se ha revelado la identidad del presunto responsable del asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos y las investigaciones continúan para conocer el móvil del atentado.