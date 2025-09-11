El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a la “izquierda radical” por el asesinato del activista Charlie Kirk.

Donald Trump aseguró que el discurso de Charlie Kirk fue lo que habría provocado el atentando en su contra, toda vez que lo llamó “mártir de la verdad”.

Fue la tarde del 10 de septiembre de 2025, cuando el activista Charlie Kirk fue asesinado mientras participaba en un evento celebrado en la Universidad del Valle de Utah, Estados Unidos.

Donald Trump culpa a la “izquierda radical” por el asesinato de Charlie Kirk

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Donald Trump se lanzó en contra de la “izquierda radical”, y la responsabilizó del asesinato del activista Charlie Kirk.

Según el presidente, debido a su forma de pensar seguidores de izquierda han comparado a “maravillosos estadounidenses” como Charlie Kirk con “nazis y criminales”.

Esto, aseguró, ha dado paso a una retórica que resulta responsable del terrorismo que azota a Estados Unidos, lo que manifestó debe parar de inmediato.

“Por años la izquierda radical ha comparado americanos maravillosos como Charlie con nazis y criminales. Esta retórica es directamente responsable por el terrorismo que vemos en Estados Unidos hoy. Debe parar ya”. Donald Trump

Donald Trump calificó al activista Charlie Kirk como un patriota comprometido “con la libertad, la justicia y la democracia, acción que señaló no resulta agradable para los seguidores de izquierda.

Además, el presidente manifestó que lo sucedido con Charlie Kirk marca “un día oscuro para Estados Unidos”, a quien consideró es ahora “un mártir de la verdad y la libertad”.

“Charlie Kirk fue un patriota. Luchó por la libertad, la democracia, la justicia... Es un mártir de la verdad y la libertad”, expresó Donald Trump.

¿Quién era Charlie Kirk?

Donald Trump promete capturar a los responsables por el asesinato de Charlie Kirk

Tras rechazar el asesinato del Charlie Kirk, quien era defensor de las políticas de Donald Trump, el presidente aseguró que lanzará una ofensiva con la intensión de capturar al o los responsables del asesinato del activista.

Señaló que su gobierno no descansará hasta detener a quienes provocaron la muerte de Charlie Kirk, así como en otros actos de violencia política.

Puntualmente, Donald Trump aseveró que su ofensiva también buscará acabar con las organizaciones que financian y promueven a la "izquierda radical“.