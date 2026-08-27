García Harfuch confirma detención de Jesús Alberto, presunto agresor de César Gastélum

Omar García Harfuch dio a conocer la detención de Jesús Alberto en Puebla, señalado como uno de los asesinos del creador de contenido César Gastélum el pasado 4 de agosto.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que la detención se dio tras las labores de inteligencia e investigación por el asesinato de César Gastélum.

Aunque no dio detalles sobre el operativo, Omar García Harfuch señaló que tuvo lugar un enfrentamiento entre elementos de la Agencia de Investigación y Jesús Alberto.

Omar García Harfuch informa detención de Jesús Alberto, presunto asesino de César Gastélum

Mediante redes sociales, Omar García Harfuch dio a conocer que tras un operativo en Puebla y labores de inteligencia, detuvieron a uno de los presuntos asesinos de César Gastélum.

Harfuch confirma detención de Jesús Alberto, presunto agresor de César Gastélum (Captura de pantalla)

Al respecto, mencionó que el trabajo del Centro Nacional de Inteligencia permitió dar con la identidad y ubicación de Jesús Alberto como uno de los sujetos que disparó contra el influencer.

Omar García Harfuch agregó que el operativo tuvo lugar la tarde de este miércoles 26 de agosto, cuando agentes de investigación fueron agredidos por tres sujetos armados.

Los elementos de la SSPC habrían respondido para salvaguardar su integridad, lo que derivó un presunto criminal muerto y dos detenidos, entre ellos Jesús Alberto.

El secretario agradeció a la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado de Puebla, aunque de momento ninguna dependencia se ha pronunciado.

Detención de Jesús Alberto, presunto asesino de César Gastélum: lo que se sabe del operativo

Aunque Omar García Harfuch no dio detalles sobre el operativo o momento de la detención de Jesús Alberto, se reportó una persecución y balacera en Puebla-Atlixco.

De manera extraoficial, medios locales señalaron fuerte presencia policial en la carretera federal, a la altura de la comunidad San Antonio Cacalotepec, en San Andrés Cholula.

Añaden que uno de los detenidos habría resultado herido consecuencia de la balacera, aunque se desconoce si sería el presunto asesino de César Gastélum.