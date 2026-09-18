Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el escenario comercial de América del Norte en medio de las negociaciones entre Estados Unidos, Canadá y México, y del acercamiento que Mark Carney mantiene con la Unión Europea.

“Respetamos mucho al primer ministro Cartney y él está toman do las mejores decisiones que considera para su país. Ellos estuvieron a punto de alcanzar un acuerdo por distintas razones que no conocemos más que lo público, no pudieron llegar a este acuerdo.” Claudia Sheinbaum

La presidenta de México aseguró el 18 de septiembre de 2026 que respeta las decisiones del gobierno de Mark Carney para fortalecer sus relaciones económicas con Europa, al tiempo que destacó que las conversaciones entre Canadá y Estados Unidos continúan pese a no haber alcanzado un acuerdo.

Las declaraciones de Claudia Sheinbaum se producen en un momento clave para el futuro de la integración de América del Norte.

Sheinbaum confía en mantener el T-MEC pese a tensiones entre Canadá, Estados Unidos y la UE

Durante la mañanera de este 18 de septiembre, Claudia Sheinbaum destacó que el T-MEC continúa formalmente vigente, al tratarse de un acuerdo comercial aprobado como ley por los tres países.

Sin embargo, señaló que los aranceles impuestos por Estados Unidos modifican las condiciones originales del tratado, cuyo objetivo contempla el libre comercio para la mayoría de los productos.

“Entiendo que siguen buscando conversaciones con los Estados Unidos y formalmente no ha desaparecido el T-MEC porque el T-MEC fue aprobado como una ley entre los tres países porque los aprueba el senado. La decisión de Estados Unidos de elevar los aranceles, pues evidentemente hace que el T-MEC no se esté conservando o se esté preservando la idea original que es cero aranceles en la gran mayoría de los productos.” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dijo que México espera que el acuerdo comercial de América del Norte pueda mantenerse, pese a las diferencias entre Canadá y Estados Unidos. Este escenario ocurre mientras Canadá profundiza su relación con la Unión Europea, una propuesta que ha generado nuevas tensiones con Washington.

En el caso de México, Sheinbaum explicó que las conversaciones con Estados Unidos buscan preservar el T-MEC y conseguir una reducción de los aranceles que actualmente afectan al acero, aluminio y automóviles.

Igualmente señaló que la intención es evitar que estas medidas continúen impactando a sectores económicos del país; de momento las negociaciones entre México y Estados Unidos forman parte de la revisión del tratado comercial de América del Norte.