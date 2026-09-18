En medio de las versiones que señalan que sostuvo una nueva llamada con Donald Trump sobre el T-MEC, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que hablará del tema hasta mañana 18 de septiembre.

“Mañana lo vemos” Claudia Sheinbaum

Así lo declaró ante medios de comunicación que la abordaron para cuestionarle sobre la supuesta nueva conversación que habría sostenido con su homólogo de Estados Unidos.

Cabe destacar que fueron medios de Estados Unidos los que difundieron los reportes sobre la presunta llamada entre los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump en torno al T-MEC.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Claudia Sheinbaum deja en suspenso llamada con Trump

El jueves 17 de septiembre, circularon reportes en los que se señalaba que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una nueva llamada con su homólogo de Estados Unidos, el presidente Donald Trump.

Sin embargo, ninguna de las oficinas de comunicación de los gobiernos emitió información relacionada con dicha conversación, por lo que Claudia Sheinbaum fue abordada para hablar del tema.

Representantes de diversos medios de comunicación se acercaron a su salida de Palacio Nacional para preguntarle si era cierto que tuvieron una llamada en la hablaron sobre el T-MEC.

“Mañana en la mañanera” Claudia Sheinbaum

No obstante, Claudia Sheinbaum dejó en suspenso el tema, debido a que evitó dar una respuesta concreta y se limitó a señalar que será hasta mañana 18 de septiembre en su conferencia mañanera cuando aclare las versiones que circularon.

A pesar de la insistencia de los reporteros que la abordaron mientras ella estaba a bordo de una camioneta, la presidenta no rechazó ni aceptó que hablara con Trump e insistió que dará a conocer los detalles hasta el día de mañana.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Afirman que Sheinbaum y Trump tuvieron nueva llamada sobre el T-MEC

El pronunciamiento de Claudia Sheinbaum se dio luego de que el medio estadounidense Politico, reportó que habló por teléfono con Donald Trump sobre comercio bilateral y la revisión del T-MEC.

La versión periodística que cita fuentes cercanas a la Casa Blanca, asegura que en la llamada los presidentes evaluar impuestos y negociaciones arancelarias.

No obstante, por tratarse de testimonios anónimos, la información mantiene un carácter extraoficial, pues hasta el momento no hay ninguna confirmación diplomática oficial.