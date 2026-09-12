Donald Trump envió una señal de certidumbre sobre el futuro del T-MEC al descartar una posible salida de Estados Unidos del acuerdo comercial que comparte con México y Canadá.

“No, me llevo genial. Vamos a tener una gran relación con México” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Durante un encuentro oficial en Irlanda, el presidente de Estados Unidos aseguró que mantiene una buena relación con el gobierno mexicano y expresó confianza en la continuidad de los vínculos bilaterales.

Sus declaraciones se producen en un momento clave para la revisión del T-MEC y contrastan con el tono más crítico que ha adoptado recientemente hacia Canadá en materia comercial.

Donald Trump: Estados Unidos mantiene excelente relación con México

Durante un encuentro celebrado en Dublín con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, Donald Trump fue cuestionado sobre si contemplaba abandonar el T-MEC.

Al respecto, Donald Trump declaró: “No, me llevo genial. Vamos a tener una gran relación con México”. Sus palabras representan una señal favorable para México en pleno proceso de revisión de las reglas del pacto comercial.

El mensaje favorable para México coincide con los esfuerzos de ambas naciones por acelerar las negociaciones comerciales y lograr un acuerdo intermedio antes de las elecciones de medio término estadounidenses.

El diálogo bilateral, liderado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, aborda temas centrales como aranceles al acero, aluminio y sector automotriz, reglas de origen y regulación de inversiones provenientes de economías no de mercado.

Aunque la administración estadounidense optó en julio por no respaldar la extensión del tratado por 16 años en sus términos actuales, el T-MEC mantiene su vigencia legal hasta el año 2036 bajo un esquema de revisiones periódicas.