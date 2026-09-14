El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante los siguientes días se experimentarán fríos extremos en México, pues algunos estados del país tendrán temperaturas de hasta 0 grados.

Al respecto, el organismo dio a conocer que será del periodo comprendido del martes 15 al jueves 17 de septiembre cuando llegue a México la primera masa de aire frío de la temporada.

En su pronóstico, el SMN indicó que el frío extremo se concentrará en estados del norte y el centro, además de que explicó los motivos por los que se registrarán las bajas temperaturas.

Frío en México (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Los estados que estarán bajo frío extremo con temperaturas de hasta 0 grados

A partir del martes 15 de septiembre y hasta el jueves 17, el país experimentará la llegada de la primera masa de aire frío de la temporada, por la que se esperan bajas temperaturas.

En su aviso meteorológico, el SMN explicó que en los siguientes estados del norte, oriente y el centro de México los termómetros bajarán de los los 5 grados e incluso podrían descender hasta los 0:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Durango

Michoacán

Estado de México

Tlaxcala

Hidalgo

Puebla

Veracruz

En específico, el organismo destacó que el frío extremo en dichas entidades se registrará durante las madrugadas y en las zonas de la sierra en dichos territorios.

Cabe destacar que el SMN detalló que en las entidades del norte del país las bajas temperaturas prevalecerán los 3 días, mientras en el centro y oriente ocurrirán en miércoles y jueves.

¿Por qué se esperan fríos extremos en México?

Al informar sobre la llegada de la primera masa de aire frío de la temporada a México, el SMN detalló las condiciones por las que se romperá la intensa onda de calor previa.

En ese sentido, apuntó que el sistema atmosférico avanza desde el norte continental empujando la masa cálida tropical, lo que provocará un marcado descenso térmico con fríos extremos.

Frío en México (Eduardo Díaz)

El encuentro entre ambos frentes generará rachas de viento intensas, nubosidad densa, eventos de Norte y lluvias acumuladas de consideración en varios estados del oriente, centro y sur mexicano.

Por su parte, las alteraciones marinas de El Niño aumentarán la frecuencia de estos eventos invernales, abriendo la puerta a episodios de frío extremo desde mediados de septiembre.