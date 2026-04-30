El Frente Frío 48 se extenderá por el norte de México este viernes 1 de mayo, con lluvias fuertes en varios estados. Esto pasará con las altas temperaturas de la onda de calor.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que la llegada del Frente Frío 48 dejará fuertes lluvias, descargas eléctricas y posibles granizadas en:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Añade que el Frente Frío 48 interactuará con un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y la corriente en chorro subtropical.

Frente Frío 48 llegará a México este viernes 1 de mayo con lluvias y fuertes rachas de viento

Aunado a las descargas eléctricas en los tres estados anteriores, Conagua apunta chubascos y lluvias aisladas por el Frente Frío 48 el viernes 1 de mayo.

Chubascos:

Nuevo León

Tamaulipas

Chiapas

Lluvias aisladas:

Baja California

Baja California Sur

Oaxaca

Frente frío 48 llega a México el viernes 1 de mayo (Conagua)

El Frente Frío 48 también dejará oleaje de hasta los tres metros de altura en la costa occidental de Baja California, así como rachas de viento hasta los 80 km/h, en el golfo de California y:

Sinaloa

Coahuila

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Acorde con el pronóstico del clima, las lluvias del Frente Frío 48 se mantendrán todo el fin de semana con descenso en la temperatura en el norte y noreste del país.

Altas temperaturas en México se mantendrán pese Frente Frío 48

Referente a las altas temperaturas en México registradas por la onda de calor, Conagua advierte que pese a Frente Frío 48 se mantendrá el ambiente caluroso.

El viernes 1 de mayo se alcanzarán temperaturas máximas mayores a 45° C en Guerrero.

Frente frío 48 llega a México el viernes 1 de mayo pero se mantendrá ambiente caluroso (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Asimismo, el pronóstico del clima estima altas temperaturas en gran parte del territorio mexicano para el viernes 1 de mayo.

Temperaturas de 40° a 45° C:

Sonora

Durango

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Jalisco

Michoacán

Oaxaca

Chiapas

Morelos

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas de 35° a 40° C:

Baja California Sur

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Colima

Estado de México

Tabasco

Temperaturas de 30 a 35° C:

Baja California

Ciudad de México

Tlaxcala

Conagua pronostica bajas temperaturas sólo durante la madrugada del viernes 1 de mayo en las zonas serranas.