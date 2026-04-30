El Frente Frío 48 se extenderá por el norte de México este viernes 1 de mayo, con lluvias fuertes en varios estados. Esto pasará con las altas temperaturas de la onda de calor.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó que la llegada del Frente Frío 48 dejará fuertes lluvias, descargas eléctricas y posibles granizadas en:
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
Añade que el Frente Frío 48 interactuará con un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica y la corriente en chorro subtropical.
Frente Frío 48 llegará a México este viernes 1 de mayo con lluvias y fuertes rachas de viento
Aunado a las descargas eléctricas en los tres estados anteriores, Conagua apunta chubascos y lluvias aisladas por el Frente Frío 48 el viernes 1 de mayo.
Chubascos:
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Chiapas
Lluvias aisladas:
- Baja California
- Baja California Sur
- Oaxaca
El Frente Frío 48 también dejará oleaje de hasta los tres metros de altura en la costa occidental de Baja California, así como rachas de viento hasta los 80 km/h, en el golfo de California y:
- Sinaloa
- Coahuila
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
Acorde con el pronóstico del clima, las lluvias del Frente Frío 48 se mantendrán todo el fin de semana con descenso en la temperatura en el norte y noreste del país.
Altas temperaturas en México se mantendrán pese Frente Frío 48
Referente a las altas temperaturas en México registradas por la onda de calor, Conagua advierte que pese a Frente Frío 48 se mantendrá el ambiente caluroso.
El viernes 1 de mayo se alcanzarán temperaturas máximas mayores a 45° C en Guerrero.
Asimismo, el pronóstico del clima estima altas temperaturas en gran parte del territorio mexicano para el viernes 1 de mayo.
Temperaturas de 40° a 45° C:
- Sonora
- Durango
- Sinaloa
- Chihuahua
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Jalisco
- Michoacán
- Oaxaca
- Chiapas
- Morelos
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas de 35° a 40° C:
- Baja California Sur
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Colima
- Estado de México
- Tabasco
Temperaturas de 30 a 35° C:
- Baja California
- Ciudad de México
- Tlaxcala
Conagua pronostica bajas temperaturas sólo durante la madrugada del viernes 1 de mayo en las zonas serranas.