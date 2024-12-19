Ahora que el frío ha comenzado a intensificarse en México por la cercanía del invierno, usar ropa cálida a veces no basta para adquirir una temperatura corporal agradable.
Ante ello, una buena opción es prepararse una bebida caliente que le ayude al cuerpo a mantenerse cálido.
La opción para muchos es disfrutar de un delicioso café, pero hay mucha gente que no gusta de esta bebida, ya sea por el sabor o los efectos que le provoca.
Si esa es tu situación, a continuación de te presentamos 15 propuestas de bebidas calientes, que no son café, para quitarte el frío.
5 clásicas bebidas calientes para quitarte el frío, si no te gusta el café
En México existe una amplia variedad de clásicas bebidas calientes para escoger si el café no te gusta. Aquí te traemos 5 opciones que puedes disfrutar:
- Chocolate caliente: Una taza espesa y cremosa con cacao puro, leche, azúcar y un toque de canela o malvaviscos para un plus.
- Atole de vainilla o chocolate: Bebida centroamericana hecha con maíz o harina de arroz, azúcar, leche y sabores.
- Champurrado: Variante del chocolate caliente mexicano con masa de maíz, chocolate y piloncillo.
- Té de manzanilla con miel y limón: Relajante y perfecto para el invierno.
- Leche con miel y canela: Simple y reconfortante, perfecto antes de dormir.
5 clásicas bebidas calientes y frutales para quitarte el frío, si no te gusta el café
Si prefieres las bebidas calientes con sabor frutal, aquí te presentamos opciones muy navideñas y hasta con un toque de alcohol:
- Infusión de frutos rojos: Una mezcla de frutas deshidratadas como frambuesa, fresa y arándano, con un toque de miel.
- Agua de jamaica caliente: Jamaica preparada caliente con canela y un poco de azúcar o miel.
- Ponche de frutas: Bebida tradicional mexicana con tejocote, manzana, guayaba, caña de azúcar y canela.
- Zumo de naranja caliente: Jugo de naranja recién exprimido, calentado con un toque de miel y clavo.
- Ponche de limón: Bebida caliente de limón con vino tinto y ron, ideal para pasar las fiestas navideñas.
5 bebidas calientes en tendencia para quitarte el frío, si no te gusta el café
A continuación te presentamos cinco propuestas de bebidas calientes con ingredientes famosos entre los influencers:
- Té chai latte: Mezcla de té negro con especias como cardamomo, canela, jengibre y leche espumosa.
- Leche dorada: Hecha con leche, cúrcuma, jengibre, miel y canela. Saludable y deliciosa.
- Sidra de manzana caliente: Jugo de manzana calentado con especias como canela, clavo y nuez moscada.
- Leche de almendras caliente con vainilla: Una opción vegana con esencia de vainilla y un toque de azúcar moreno.
- Leche de avena con chocolate y canela: Esta es una gran opción para los intolerantes a la lactosa o veganos.