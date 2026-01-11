Se han registrado 27 frentes fríos en México desde el inicio de la temporada en septiembre 2025; no obstante, de acuerdo con el pronosticado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), aún faltan más.

¿Cuántos frentes fríos faltan para enero del 2026?

De acuerdo con el pronóstico del SMN y Conagua, lo que resta de enero 2026 se caracterizará por la llegada de más frentes fríos en México y no son pocos.

⚠️ ¡No bajemos la guardia! Estos tres 3 días el #FrenteFrío 27 dejará #Lluvias en diferentes zonas del país. Mañana se esperan los mayores acumulados. Además, se prevé el desarrollo de la segunda #TormentaInvernal en el noroeste de #México. Toda esta información en el video pic.twitter.com/m8jprCt5gn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) January 10, 2026

Pues el pasado mes de diciembre 2025, en la conferencia de presentación de las acciones para la temporada invernal 2025-2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), Fabián Vázquez Romaña, titular de la SMN, reveló que para esta temporada que va desde septiembre del 2025 y hasta mayo del 2026, se pronosticaron 48 frentes fríos.

Para el mes de enero 2026, según los pronósticos de la Conagua y SMN, se esperan 6 frentes fríos; es decir que son dos menos que los 8 registrados en diciembre del 2025.

Para febrero se esperan 5 frentes fríos

En marzo 6 frentes fríos

Abril llegará con 5 frentes fríos

Y mayo con 3 frentes

Actualmente, México está atravesando el frente frío número 27 en donde comienza a desplazarse sobre el noreste en combinación con la corriente en chorro subtropical.