Termina el 2025 y el Año Nuevo 2026 recibirá a los ciudadanos de la CDMX con alertas por bajas temperaturas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil emitió dos diferentes alertas por clima frío para siete alcandías de la CDMX.

Alerta naranja y amarilla para estas alcaldías de la CDMX

El pronóstico de bajas temperaturas activó una alerta amarilla para el primer día del 2026 en las siguientes alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Xoxhimilco

De acuerdo con las autoridades, se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados centígrados.

Por su parte, la alcaldía de Tlalpan es la única en CDMX con alerta naranja por pronóstico de temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados.

Recomendaciones para la población de la CDMX ante heladas y bajas temperaturas

Derivado de las alertas emitidas por las autoridades, se han dado a conocer las siguientes recomendaciones dirigidas a la población de la Ciudad de México para las próximas horas:

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo boca y nariz
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Extremar cuidados en niñas y niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas
  • Resguardar a las mascotas y evitar dejarlas a la intemperie
  • Utilizar calentadores únicamente cuando sea necesario y siguiendo las medidas de seguridad
  • Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C
Frío en CDMX
Frío en CDMX (Mario Jasso / Cuartoscuro)