Termina el 2025 y el Año Nuevo 2026 recibirá a los ciudadanos de la CDMX con alertas por bajas temperaturas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil emitió dos diferentes alertas por clima frío para siete alcandías de la CDMX.

Alerta naranja y amarilla para estas alcaldías de la CDMX

El pronóstico de bajas temperaturas activó una alerta amarilla para el primer día del 2026 en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xoxhimilco

De acuerdo con las autoridades, se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados centígrados.

Por su parte, la alcaldía de Tlalpan es la única en CDMX con alerta naranja por pronóstico de temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas para la madrugada y mañana del jueves 01/01/2026 en @TlalpanAl.

#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/UeUCFqV6Lz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 31, 2025

Recomendaciones para la población de la CDMX ante heladas y bajas temperaturas

Derivado de las alertas emitidas por las autoridades, se han dado a conocer las siguientes recomendaciones dirigidas a la población de la Ciudad de México para las próximas horas:

Abrigarse adecuadamente, cubriendo boca y nariz

Evitar cambios bruscos de temperatura

Extremar cuidados en niñas y niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas

Resguardar a las mascotas y evitar dejarlas a la intemperie

Utilizar calentadores únicamente cuando sea necesario y siguiendo las medidas de seguridad

Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C