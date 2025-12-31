Termina el 2025 y el Año Nuevo 2026 recibirá a los ciudadanos de la CDMX con alertas por bajas temperaturas.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección civil emitió dos diferentes alertas por clima frío para siete alcandías de la CDMX.
Alerta naranja y amarilla para estas alcaldías de la CDMX
El pronóstico de bajas temperaturas activó una alerta amarilla para el primer día del 2026 en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Xoxhimilco
De acuerdo con las autoridades, se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados centígrados.
Por su parte, la alcaldía de Tlalpan es la única en CDMX con alerta naranja por pronóstico de temperaturas mínimas de entre 1 y 3 grados.
Recomendaciones para la población de la CDMX ante heladas y bajas temperaturas
Derivado de las alertas emitidas por las autoridades, se han dado a conocer las siguientes recomendaciones dirigidas a la población de la Ciudad de México para las próximas horas:
- Abrigarse adecuadamente, cubriendo boca y nariz
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Extremar cuidados en niñas y niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas
- Resguardar a las mascotas y evitar dejarlas a la intemperie
- Utilizar calentadores únicamente cuando sea necesario y siguiendo las medidas de seguridad
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C