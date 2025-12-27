Yakutsk es considerado por expertos y población en general, como el lugar más frío del mundo, el cual puede alcanzar temperaturas de –56 °C en invierno.

A pesar de estas temperaturas casi prohibitivas para la vida en general, Yakutsk cuenta con una población que supera las 350 mil personas, que ya están acostumbrada a este clima.

Yakutsk (Unsplash)

¿Dónde se ubica Yakutsk?

Yakutsk se encuentra en la zona norte de la región asiática de Rusia, para ser más exactos en el territorio de Siberia, el cual es conocido por su temperaturas extremas.

Aunque Yakutsk técnicamente es una ciudad, en realidad enmarca también una serie de pueblos y lugares aledaños, tal y como sucede con la Ciudad de México y la zona Metropolitana.

Dentro de estos, uno de los pueblos más famosos es el de Oymyakon, el cual es el más frío de la región; es decir, dentro de Yakutsk hay zonas “más” y “menos” frías.

Para el caso de este poblado, la temperatura llega a ser de -62° C, aunque en los inviernos más crudos se han registrado hasta -72° C.

A pesar de estas condiciones, se estima que en dicho lugar viven 900 personas, que forman parte de las 350 mil anteriormente citadas.

El invierno dura más de medio año en Yakutsk

Una de las razones por las que Yakutsk es el lugar más frío del mundo, se debe a que el invierno dura más de medio año; teniendo un promedio de 9 meses, con su punto álgido de octubre a mayo, eliminando las estaciones “calurosas”.

Aunque técnicamente sí pasan por todas las estaciones, el invierno dura más que el resto en Yakutsk; mientras que la primavera, verano y otoño, solo se distribuyen en los tres meses restantes.

Claro que hay quienes señalan que en realidad en Yakutsk el invierno es eterno, pues los cambios de temperatura son prácticamente imperceptibles, manteniendo el frío todo el año.

Además, hay que señalar que la luz del Sol dura penas 7 horas en este invierno extendido, por lo que los habitantes de Yakutsk se han tenido que acostumbrar a pasar la mayor parte del día en penumbra.