Vicente Fox, presumió desde redes sociales el saludo que sostuvo con el rey Felipe VI de España cuando coincidieron en Perú.

De acuerdo con Vicente Fox, fue “un honor” saludar al rey Felipe VI de España y resaltó la importancia de fortalecer el diálogo para “garantizar la libertad, justicia y prosperidad para todos”.

El expresidente de México coincidió con Felipe VI en la toma de protesta de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, a la que también asistieron algunos presidentes de América Latina como Javier Milei y Daniel Noboa.

Vicente Fox señala importancia de fortalecer alianzas tras encuentro con Felipe VI

Vicente Fox señaló la importancia que, considera, debe dar México a fortalecer alianzas con países como España luego de su encuentro con Felipe VI.

En el marco de la toma de protesta de Keiko Fujimori como presidenta de Perú, Vicente Foseñaló que se requiere “tender puentes” para la defensa de “la democracia, los Derechos Humanos, el estado de Derecho y la libertad económica”.

De acuerdo con el expresidente, fortalecer el diálogo con otros países y defender “los valores que sostienen a las sociedades libres” es necesario para que México, como otras naciones, avance.

Por ello, hizo un llamado a “mirar hacia el futuro” y fortalecer las alianzas de México con el mundo para poder garantizar la libertad, justicia y prosperidad del pueblo.

Vicente Fox saluda a Felipe VI en Perú (Vicente Fox/X)

México mantiene diálogo con Felipe VI de España

El llamado de Vicente Fox a fortalecer las relaciones de México con España se dan poco después de que la presidenta Claudia Sheinbaum recibiera al rey Felipe VI.

El pasado 25 de junio de 2026, la presidenta recibió en Palacio Nacional al rey Felipe VI, donde ambos acordaron fortalecer la cooperación comercial, cultural y diplomática entre ambos países.

Asimismo, resaltaron la importancia de profundizar una relación sustentada en la cercanía, mientras que Claudia Sheinbaum destacó el reconocimiento del rey de España a los pueblos originarios.