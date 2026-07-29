Estudiantes y padres de familia denuncian tortura durante novatadas en la Escuela Normal Rural Mactumatzá de Chiapas; hay más de 70 bajas en julio.

De acuerdo con los testimonios, los estudiantes son violentados de manera física y psicológica, tras las cuales, ante el punto de colapso, eran abandonados en un parque.

Los padres de familia exigieron a las autoridades de Chiapas que se lleve una investigación en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, sin embargo, no se han pronunciado.

Denuncian tortura durante novatadas en la Normal Rural Mactumatzá

Padres de familia protestaron por lo que definieron como tortura en contra de los alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumatzá en Chiapas, durante las “novatadas” de primer ingreso.

De acuerdo con lo señalado por los padres de familia, a los alumnos de la Normal Rural de Chapas se les prohíbe el uso de baños, por lo que terminan defecando sobre su ropa.

Asimismo, los estudiantes tendrían racionada el agua y el alimento, permitiéndoles beber sólo un poco al final del día, la cual se dividen entre varios normalistas.

La Escuela Normal de Chiapas les habría informado que se tratan de actividades de integración como parte de su ingreso, por lo cual habrían decomisado también los teléfonos.

Sin embargo, serían castigos contra su integridad, ya que a los varones se los llevarían para trabajos que terminan con fracturas y convulsiones, o incluso, desmayados.

Los estudiantes habrían señalado otras novatadas, como hacerlos tomar café hirviendo, además de que serían sometidos en la alberca hasta el punto de ahogarse.

#Estudiantes | Las denuncias de maltrato en la Escuela Normal Rural Mactumatza a jóvenes estudiantes. pic.twitter.com/lwZeH2D94a — arauxo (@arauxito) July 28, 2026

Padres de familia exigen investigación en Escuela Normal Rural Mactumatzá por novatadas

Fue el padre de familia, José Núñez Díaz, quien denunció lo que ocurre en la Escuela Normal Rural Mactumatzá, lo que definió como violaciones a los derechos humanos.

Por lo mismo, junto a los padres de familia pide a la Fiscalía General del Estado de Chiapas que investiguen lo que ocurre en la institución, así como a los responsables.

Sin fomentar el cierre de la misma, ya que tampoco esperan que quienes se ganaron su lugar lo pierdan, sin mencionar la situación de los 70 estudiantes que se han dado de baja.