La mañana del jueves 30 de julio de 2026 se registró un accidente entre dos camionetas que provocó el cierre total en ambos sentidos del Circuito Exterior Mexiquense.

El impacto derivó en una doble volcadura sobre el kilómetro 29+900 de la autopista México‑Pachuca, a la altura de Ojo de Agua, en el municipio de Tecámac, Estado de México.

Automovilistas reportaron más de una hora detenidos en el Circuito Exterior Mexiquense, lo que generó un fuerte retraso vehicular en dirección a la CDMX.

Según reportes del accidente en el Circuito Exterior Mexiquense entre dos camiones se derivó tras la salida de un neumático de una que golpeó a otra, lo que provocó el choque y volcadura de ambas. Por ahora se desconoce si hubo lesionados en los hechos.

La mañana de este jueves se registró un fuerte #accidente en la México-Pachuca, con dirección a la CDMX a la altura de Ojo de Agua, en el municipio de #Tecámac, luego de que dos camionetas terminaron volcadas, lo que provocó afectaciones a la circulación en la zona.



📹:… pic.twitter.com/ncT3CEkC0q — La Silla Rota (@lasillarota) July 30, 2026

Más de una hora para levantamiento de camionetas tras accidente en el Circuito Exterior Mexiquense

Tras el accidente con doble volcadura de camionetas en el Circuito Exterior Mexiquense de esta mañana, el levantamiento de los vehículos también causó aún más retraso.

Pese al levantamiento de las camionetas involucradas en el accidente en el Circuito Exterior Mexiquense, en imágenes se puede observar que personal de limpieza que se mantiene en la zona, además de personal de la Guardia Nacional.

Debido a que una de las camiones traía toneladas de queso panela que han quedado regadas en el pavimento de Circuito Exterior Mexiquense, el cual necesita ser levantado para evitar otros accidente o derrapes.