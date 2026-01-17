Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reafirmó que las empresas de telefonía son las únicas responsables del resguardo de los datos personales.

El diputado señaló que la identificación de líneas telefónicas es un paso esencial para el combate a la extorsión, aclarando que los datos personales no están a cargo del Estado ni de dependencias como:

Ricardo Monreal, diputado de Morena (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Monreal reitera que empresas de telefonía únicas responsables de los datos personales

Ante el escepticismo de la utilidad y seguridad del registro de las líneas telefónicas, Ricardo Monreal publicó un video reiterando que las telefonías son las únicas responsables de los datos personales.

Lo anterior quiere decir, según Ricardo Monreal, que las “autoridades renuncian a su responsabilidad de supervisar la protección y el cumplimiento de los derechos en torno a esos datos”.

El diputado Ricardo Monreal recordó que las autoridades tienen la facultad de solicitar los datos personales solo por casos ilícitos y conductas antijurídicas que lo ameriten.

El registro de líneas telefónicas busca frenar el anonimato que facilita la comisión de delitos. Por iniciativa de la Presidenta @Claudiashein, la @Mx_Diputados aprobó lineamientos para su identificación, con resguardo de datos personales. Aquí te explico: https://t.co/MMMwkwYVSN pic.twitter.com/KG4MsfkmfQ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 17, 2026

De acuerdo con el diputado Monreal, identificar las líneas telefónicas terminará con el anonimato y ayudará a disminuir delitos como:

Extorsión

Fraude

Secuestro

Cabe recordar que la identificación de líneas telefónicas inició el pasado 9 de enero y se extenderá hasta el 30 de junio y se espera el registro de alrededor de 158 millones de usuarios.