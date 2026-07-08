La Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantiene abiertas siete carpetas de investigación relacionadas con la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024.

“Todo apunta a que estaríamos de cara a tres situaciones graves: una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadounidense, lo cual significa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas”. Ernestina Godoy

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, explicó que se indagan posibles violaciones al derecho mexicano e internacional, incluyendo la presunta participación del FBI en territorio nacional sin autorización.

De confirmarse, se trataría de un caso de gravedad que implicaría una contradicción con las declaraciones del entonces embajador Ken Salazar, quien negó la intervención estadounidense.

Ernestina Godoy, titular de la FGR (Cortesía)

FGR suma 7 carpetas de investigación por posibles violaciones al derecho en el caso Zambada

Durante una conferencia de prensa, Ernestina Godoy, titular de la FGR, sostuvo que ya hay siete carpetas de investigación derivadas de los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024.

La información señala que el FBI habría ingresado a México sin autorización para capturar a Ismael “El Mayo” Zambada y trasladarlo a Estados Unidos para enfrentar la justicia en este país.

Ernestina Godoy señaló que, si se confirma lo anterior, se estaría hablando de un caso de gravedad y de varias posibles violaciones al derecho mexicano y al internacional, así como a los tratados bilaterales.

Asimismo, la titular de la FGR reiteró que, si se confirma la participación del FBI en el caso Zambada, se estaría hablando de una mentira por parte de la diplomacia estadounidense de ese entonces.

Esto surge a raíz de que Ken Salazar sostuvo inicialmente que Estados Unidos no había participado en la captura de El Mayo Zambada, asegurando que se trataba de una “operación entre cárteles”.