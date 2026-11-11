La Fiscalía General de la República (FGR) habría realizado un cateo a un inmueble relacionado con el exdirector de Recurso Materiales del INE, Mario Alfonso Burciaga.

Hasta el momento, la FGR no ha confirmado dicho cateo, así como tampoco el Instituto Nacional Electoral (INE), institución de la que Mario Alfonso Burciaga formaba parte hasta el 28 de octubre.

Sólo el reciente martes 10 de noviembre, la consejera presidenta interina, Blanca Cruz, señaló que la FGR todavía no realizaba cateos a las oficinas de los cercanos a Guadalupe Taddei.

FGR catea propiedad de Mario Alfonso Burciaga, exdirector de Recursos Materiales del INE

De acuerdo con la periodista Michelle Rivera, la FGR habría realizado un cateo en contra de Mario Alfonso Burciaga este miércoles 11 de noviembre, sin confirmación oficial.

La periodista señala que el cateo se habría realizado en las instalaciones del exdirector de Recursos Materiales del INE, que estarían dentro del instituto.

Igualmente, mientras fungía como director de Recursos Materiales, sus oficinas se ubicaban en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines (Periférico Sur), en la colonia Jardines del Pedregal.

Sin embargo, hasta el momento tampoco se registra movilización de la FGR o agentes federales en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México (CDMX).

Por su parte, el Órgano Interno de Control tampoco ha dado a conocer si ya se emitieron las denuncias ante la FGR contra alguno de los funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei.

Mario Alfonso Burciaga presentó su renuncia el martes 27 de octubre —un día después que Guadalupe Taddei—, y estaría relacionado con una de las reuniones de José Alfredo Hernández Casillas.

Mario Alfonso Burciaga podría enfrentar investigación por irregularidades en el INE

Ante su renuncia a la Dirección de Recursos Materiales, Mario Alfonso Burciaga no se pronunció ni explicó los motivos; sin embargo, se le señalaba como cercano a Guadalupe Taddei.

La FGR habría recibido una denuncia en su contra ante el OIC, de acuerdo con la especialista electoral Valeria Hernández Reyes, quien describió distintas irregularidades en el INE por parte de Mario Alfonso Burciaga y 23 funcionarios.

Entre ellas se menciona el fraccionamiento de contratos para el examen Vocal Ejecutivo, entre Local y Distrital, así como ocultamiento de información en contratos y licitaciones sin investigación de mercado.