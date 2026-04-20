Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 5 kilos de metanfetamina en empresa de paquetería en Guadalajara, Jalisco y abrió una carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables del delito contra la salud.

Los narcóticos fueron encontrados en una caja que contenía siete figuras y una esfera con aproximadamente 5.7 kilos de metanfetamina.

FGR encuentra 5 kilos de metanfetamina en empresa de paquetería

El domingo 19 de abril la FGR informó que aseguró 5 kilos de metanfetamina en un centro de paquetería de Jalisco.

Los elementos de la FGR hallaron drogas dentro de un paquete que contenía siete figuras decorativas en forma de calavera y manzanas, además de un objeto redondo.

La #FGR asegura metanfetamina e integra investigación en contra de quien o quienes hayan participado en el delito contra la salud, luego del aseguramiento de narcótico en una empresa de paquetería. Elementos de la @FGR_AIC, aseguraron en una empresa de paquetería ubicada en… pic.twitter.com/jwmxx18UQx — FGR México (@FGRMexico) April 19, 2026

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en colaboración con el Gabinete de seguridad del Gobierno de México aseguró la droga en una paquetería ubicada en la zona Metropolitana de Guadalajara.

Un total de 5 kilos con 766 gramos fueron hallados dentro de las figuras luego de que las autoridades recibieran una denuncia anónima.

El Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Jalisco ya integró la carpeta de investigación correspondiente.

Decomisan droga en paquetería de Guadalajara (FGR )

FGR investiga a responsables de enviar drogas en paquetes en Guadalajara

La Fiscalía General de la República indicó que se abrió una carpeta por delitos contra la salud y se buscará a los responsables de enviar la droga en estas figuras.

Hasta el momento, la FGR no ha revelado si tiene una línea de investigación o hay sospechosos del envió de los más de 5 kilos de metanfetamina.

Tampoco revelaron el destino que tenía este paquete; hasta el momento no hay detenidos.