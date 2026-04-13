Gracias a la estrategia de seguridad enfocada en coordinación interinstitucional, labores de inteligencia, patrullaje y sentencias ejemplares, impulsada por el gobernador Pablo Lemus Navarro, Jalisco registró una disminución del 50% en los homicidios dolosos en marzo, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los registros del SESNSP señalan que en marzo se reportaron 64 casos, mientras que en noviembre del 2024 se registraron 128 homicidios dolosos, lo que representa un avance en el combate a delitos de alto impacto.

Jalisco mejora su posición nacional en incidencia delictiva

Durante su intervención, Roberto Alarcón Estrada, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, explicó que estos resultados son gracias a los trabajos impulsados por el gobernador con el objetivo de combatir delitos, siendo el homicidio doloso la prioridad, pues es una de las incidencias que más afectan a la población.

Asimismo, destacó que durante la administración de Pablo Lemus, Jalisco abandonó los primeros lugares de homicidio doloso, pues pasó de la posición 10 a la 12. De igual manera, reconoció el trabajo de las corporaciones de seguridad del Estado, información que está disponible en el sitio web del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Jalisco reduce homicidios dolosos con estrategia de seguridad (cortesía)

Por otra parte, señaló que el promedio de homicidios diarios registró una baja con 2.06 eventos por día durante marzo del 2026, mientras que en el mismo período del año pasado se registraron 4.71 homicidios diarios, lo que significa una disminución del 55%. Finalmente, destacó que la mayor disminución se dio en los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara.

Con estos resultados, el gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de generar un trabajo coordinado a través de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, donde participan autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de mejorar la seguridad para garantizar un estado tranquilo y en paz para las familias.