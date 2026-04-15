Con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación y apoyar a las familias, el gobierno de Jalisco dio a conocer que a partir del 30 de abril las niñas y niños de entre 4 y 12 años que asistan a escuelas públicas podrán acceder a dos viajes gratuitos en el transporte público.

Esta estrategia posiciona a Jalisco como el primer y único estado en contar con transporte gratuito para estudiantes de educación básica.

Jalisco lanza programa de transporte público gratuito

Las y los interesados en contar con este apoyo deberán registrarse del 20 de abril al 30 de mayo a través de la página oficial del programa; el trámite lo deberá realizar el padre, madre o tutor del menor.

Jalisco implementa transporte gratuito para niñas y niños de educación básica (cortesía)

Una vez aceptados, las y los beneficiarios contarán con una tarjeta especial con características similares a la tarjeta “Mi Movilidad” para garantizar que el apoyo se use de manera responsable. Asimismo, las autoridades destacaron que las y los menores que ya cuenten con una tarjeta o programa social, podrán conservarlos.

Jalisco se ha convertido en un referente a nivel nacional, pues no hay otro programa en México que garantice transporte público a estudiantes de entre 4 y 12 años, garantizando que las niñas y niños puedan acudir día con día a la escuela y fortalecer su aprendizaje, bienestar y desarrollo.

Jalisco implementa transporte gratuito para niñas y niños de educación básica (cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de poner al centro de la toma de decisiones a las infancias del estado, bajo la visión de que cuando una niña o un niño está bien, su familia, su comunidad y su entorno también lo están.