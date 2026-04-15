La diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y peculado, tras la difusión de información sobre su patrimonio inmobiliario.

La denuncia surge luego de que se hicieran públicos datos que evidencian posibles inconsistencias en su declaración patrimonial.

Denuncian a diputada de Morena en Jalisco por su patrimonio inmobiliario

La denuncia fue presentada por el periodista Jorge García Orozco, quien reveló que la legisladora cuenta con al menos cuatro propiedades, de acuerdo con su propia declaración patrimonial.

El caso ha generado controversia debido a que uno de los inmuebles aparece registrado con un valor de adquisición de cero pesos, sin que hasta ahora exista una explicación pública sobre las condiciones en las que fue obtenido.

Hasta el momento, Candelaria Ochoa no ha aclarado el origen de sus propiedades, ni ha detallado las razones de dicha irregularidad, lo que ha intensificado los cuestionamientos sobre la transparencia de su patrimonio.

Candelaria Ochoa enfrenta denuncia por posible peculado. (Cortesía)

Fiscalía Anticorrupción Jalisco investigará posible enriquecimiento ilícito

El caso escaló de la discusión pública a una instancia legal, por lo que ahora corresponderá a la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco analizar la evolución patrimonial de la diputada y determinar si existen elementos que configuren algún delito.

En medio de la polémica, también se ha señalado que la legisladora confrontó al periodista que dio a conocer la información, lo que ha incrementado la tensión en torno al caso.

Con la denuncia ya formalizada, el proceso abre la puerta a una investigación que no solo definirá la situación legal de la diputada, sino que también reaviva el debate sobre la rendición de cuentas, la transparencia y la congruencia en el servicio público, temas que continúan bajo el escrutinio ciudadano.