Felipe Calderón dio arranque a la fiesta de Semana Santa. Desde España, se puso a tono y compartió un mensaje bíblico. El juicio de Genaro García Luna terminó en febrero de 2022.

El ex secretario federal de Felipe Calderón fue declarado culpable por los cargos de narcotráfico y falsedad de declaraciones. Bueno, pues aún así, el ex panista se dio tiempo para conmemorar Semana Santa.

“Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, publicó Felipe Calderón en Twitter, en clara referencia, según el ex panista, a la administración de AMLO. Algunos usuarios no se lo perdonaron.

Todo parece indicar que, mientras Genaro García Luna espera sentencia, Felipe Calderón seguirá ofreciéndonos generosas dosis de sabiduría, como la imagen de Semana Santa que puedes ver a continuación:

Mensajes de Semana Santa… pic.twitter.com/PAaX460KeW — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) April 4, 2023

Día a día, distintos testigos hundieron a Genaro García Luna. Jesús “El Rey” Zambada, habló de los millonarios sobornos que el Cártel de Sinaloa le entregó al “súper policía” de Felipe Calderón.

Así se vería Felipe Calderón detenido

El medio español El País publicó una encuesta de Enkoll que reveló que el 84% de los mexicanos cree que Felipe Calderón debe ser investigado por el caso de Genaro García Luna.

El 77% de los encuestados respondió que las acusaciones contra García Luna son sólidas y creíbles y el 90% dijo estar enterado del caso. Una fotografía en redes hizo posible una hipotética detención al ex panista.

Felipe Calderón aparece sometido en las calles del Centro Histórico por elementos de la Policía Federal, exhalando un último aliento de auxilio antes de ser capturado por las autoridades del Gobierno de México.

“Sí, por favor”, dice el usuario Oscar Balmen que publicó la imagen de Felipe Calderón sometido en Twitter. Así como tantos otros que le respondieron: “El sueño”, “¡Pronto!” y “Se hará”.

¿Quién es Genaro García Luna y de qué lo acusan?

Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el mandato del ex panista Felipe Calderón, quien cometió fraude en las elecciones presidenciales de 2006.

García Luna fue el “super policía” que estuvo al frente de la denominada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, quien impuso esta estrategia por problemas de legitimidad.

En ese sentido, el exsecretario de Seguridad Pública enfrenta un juicio en Estados Unidos en el cual se le acusa del delito de conspiración para el tráfico de cocaína, además de falsedad de declaraciones.

Desde hace años y en distintas publicaciones, la periodista Anabel Hernández habló de la protección de Genaro García Luna hacia el Cártel de Sinaloa para perjudicar a otros grupos delictivos.