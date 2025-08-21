Pese al programa Rutas de la salud del IMSS-Bienestar, personal administrativo y médico del Hospital Regional de San Pablo Huixtepec, Oaxaca denuncia desabasto de medicamentos.

De acuerdo con información de TV Azteca o Fuerza Informativa Azteca, en dicho centro de salud de Oaxaca solo cuentan con un 40% de abasto de insumos médicos y medicinas, por lo que se decidió cerrar el área de archivo y registro médico ante la falta de material de papelería.

Sin embargo, apenas el martes 19 de agosto, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que como parte de un programa de IMSS-Bienestar, se entregarían en su entidad por medio de 77 vehículos, mil 56 kits de medicina, un millón 459 mil 790 piezas de medicamentos, en 767 centros hospitalarios.

Cabe señalar que apenas el 13 de agosto de 2025, la sección Detector de mentiras del Gobierno de México señaló como falsa una noticia similar de TV Azteca, con la cual se afirmó que el Hospital del IMSS-Bienestar “Dr. Enrique Cabrera”, en la Ciudad de México (CDMX), sufre falta de medicamentos.

Rutas de la Salud: Médicos del Hospital Regional de San Pablo Huixtepec, Oaxaca tendrían que comprar los medicamentos

En torno al caso del Hospital Regional de San Pablo Huixtepec, Oaxaca, la reportera Karime Cruz de TV Azteca aseguró que los propios médicos tienen que comprar las medicinas para abastecer el centro de salud, pese al arranque del programa Rutas de la salud del IMSS-Bienestar.

En este sentido, la comunicadora dijo que desde enero de 2025, el Hospital Regional de San Pablo Huixtepec, Oaxaca no cuenta con el material para imprimir placas y así atender a los pacientes, además de señalar que el abasto de medicinas es de un 40% en dicho lugar.

La reportera de TV Azteca puntualizó que el hospital no cuenta con claves básicas de medicamentos, situación por la que el centro de salud que atiende a pacientes de 5 municipios aledaños “dejaría de estar funcionando”.

TV Azteca en el Detector de mentiras: Falso que el Hospital del IMSS-Bienestar “Dr. Enrique Cabrera” sufre falta de medicamentos

El 13 de agosto, el Detector de mentiras explicó que es falso que el Hospital del IMSS-Bienestar “Dr. Enrique Cabrera”, en la CDMX, sufre falta de medicamentos, como se afirmó en TV Azteca o Fuerza Informativa Azteca.

“Es el Hopsital General Enrique Cabrera, pertenece al IMSS-Bienestar y también padece los estragos de la falta de medicamentos”. TV Azteca

Infodemia puntualizó que el IMSS-Bienestar informó el 6 de agosto, que el abasto de medicamentos está garantizado en el Hospital General del IMSS-Bienestar “Dr. Enrique Cabrera, y el material de curación se ha suministrado en tiempo y forma.

Además, se aclaró que durante 2025, se han realizado acciones de mantenimiento y supervisión de infraestructura.