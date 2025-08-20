En el marco de la implementación del programa Rutas de la Salud del IMSS-Bienestar, el Gobierno de México informó que ya se realizó la entrega de medicamentos e insumos médicos en más de 3 mil centros de salud.

Ayer 19 agosto, el director de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que dicha estrategia contempla mil 6 rutas de entrega, entre el 19 y el 23 de agosto, en las que se distribuirán 10 mil 497 kits de medicamentos en 8 mil 61 unidades médicas.

En ese contexto, en la conferencia mañanera de hoy 20 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbum explicó que en el primer día del programa de IMSS-Bienestar, la distribución llegó incluso a comunidades tan apartadas como San Andrés y La Lagunita, Hidalgo o San Martín, Quintana Roo.

Rutas de la Salud: Entrega de medicamentos se completó en un 37.7% en su primer día de distribución

Hoy miércoles 20 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que tras el primer día del programa de Rutas de la Salud, se logró una distribución del 37.7% de medicinas e insumos médicos en más de 3 mil centros de salud.

“Ayer se entregaron medicamentos e insumos médicos en 3 mil 43 centros de salud de las 23 entidades. Representa 37.7 por ciento de unidades de primer nivel surtidas”, precisó la mandataria federal en su habitual conferencia mañanera.

En este sentido, Claudia Sheinbaum señaló que la entrega corresponde con los “medicamentos de atención primaria que la Secretaría de Salud determinó que deben tener los centros de salud, dependiendo del tamaño".

Cabe señalar que solo en los siguientes 23 estados que forman parte del IMSS-Bienestar, se entregarán los medicamentos:

Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Ciudad de México (CDMX) Colima Estado de México Guerrero Hidalgo Michoacán Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potosí Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz

Rutas de la Salud; “vamos avanzando y mejorando IMSS-Bienestar”, señala Claudia Sheinbaum

Ayer 19 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que con el programa Rutas de la Salud se cambió el mecanismo de distribución de medicamentos; “ahora van directo a los hospitales”, dijo.

En este sentido, la mandataria federal señaló que antes había muchos retrasos burocráticos para llevar a cabo el abasto de medicinas; sin embargo, a partir de hoy, este mecanismo se modifica con las Rutas de la Salud.

Además, precisó que los hospitales oncológicos ya tuvieron su distribución la semana pasada.