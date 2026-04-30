La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analiza el futuro de al menos 15 licenciaturas con baja demanda y no descarta su posible cierre.

De acuerdo con reportes recientes, la máxima casa de estudios revisará la pertinencia de estos programas ante el bajo número de aspirantes de estas carreras, priorizando la actualización de planes de estudio antes de tomar una decisión definitiva.

¿Qué carreras podrían desaparecer en la UNAM?

Se ha dado a conocer que la UNAM revisa más de 15 carreras con baja demanda para evaluar su pertinencia social y no descartan un posible cierre, según declaraciones de la secretaria general Patricia Dávila Aranda.

La medida de la UNAM surge en un contexto donde varias licenciaturas registran más lugares disponibles que aspirantes, especialmente en áreas de humanidades, ciencias sociales e interdisciplinarias.

De acuerdo a los reportes, en algunos casos, estas carreras de la UNAM ni siquiera logran llenar sus cupos.

Autoridades universitarias señalaron que antes de cancelar estas carreras se buscará modernizarlas y hacerlas más atractivas, aunque reconocieron que el cierre sigue siendo una posibilidad si no aumenta el interés estudiantil.

El fenómeno contrasta con la alta demanda en licenciaturas tradicionales como:

Medicina

Derecho

Contaduría

En estos casos, estas carreras de la UNAM son las que concentran una gran proporción de aspirantes cada año, generando una fuerte competencia por los lugares disponibles.

UNAM (Cuartoscuro)

¿Qué carreras de la UNAM podrían desaparecer?

Si bien la UNAM no ha publicado una lista oficial exacta de las carreras que están en revisión, la secretaria general, Patricia Dávila Aranda se refirió a que “más de 15 carreras con baja demanda” se están evaluando para revisar su pertinencia social, actualizar planes de estudio o, en último caso, considerar su cierre si no cumplen su función.

Entre las carreras de la UNAM que algunos medios señalan con menor demanda y que podrían desaparecer, se encuentran programas como:

Etnomusicología Desarrollo territorial Geohistoria Lengua y Literaturas Modernas (Alemanas, Francesas, Inglesas, Italianas y Portuguesas) Geociencias Ciencias de Materiales Sustentables Estudios Sociales y Gestión Local Desarrollo Territorial Literatura Intercultural Historia del Arte Desarrollo y Gestión Interculturales Ciencias Agroforestales Lingüística Aplicada Instrumentista / Canto con prerrequisitos Teatro y Actuación

La UNAM cuenta con más de 130 carreras, y enfrenta con el reto de equilibrar su oferta educativa con las preferencias de los estudiantes y las necesidades del mercado laboral.