La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que presentará acciones legales contra quienes cometieron fraude en el examen de ingreso de nivel licenciatura.

“UNAM actuará en todo momento y de manera enérgica contra quien atente contra el debido funcionamiento de las tareas universitarias”. UNAM

De acuerdo con la acusación, durante el proceso se detectaron a personas y empresas que engañaron a familias y aspirantes vendiendo supuestos servicios que prometían garantizar resultados en el examen.

Universidad Nacional Autónoma de México (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

UNAM presentará acciones legales por prácticas fraudulentas en el examen de admisión

En una nota informativa, la UNAM señaló que en la segunda jornada de aplicación del examen de Licenciatura 2026 se presentaron un total de 158 mil 712 aspirantes.

Según la Máxima Casa de Estudios, la gran mayoría de los aspirantes realizaron su examen sin contratiempos, pero hubo casos en los que se detectaron acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria.

“Se detectaron algunas acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas aquellas que podrían configurarse como prácticas ilegales de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen”. UNAM

Por este hecho, la UNAM presentó una demanda el 3 de julio con el propósito de que las autoridades correspondientes determinen responsabilidades y eviten que más familias y aspirantes sean víctimas de este tipo de fraudes.

Asimismo, también recordó que los resultados del Concurso de Selección para Ingreso a Licenciatura 2026 se publicarán el 17 de julio, según el calendario previamente establecido.

La institución reiteró que actuará de manera firme contra cualquier acción que afecte el debido funcionamiento de las tareas universitarias y refrendó su compromiso con la integridad, la transparencia y la honestidad académica.