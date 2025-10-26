¿Ya no se va a realizar el evento de Sonideros en la Cámara de Diputados? Anuncian que fue cancelado tras las críticas que han recibido por la Sonora Santanera.

El evento que estaba programado para realizarte el 7 de noviembre a las 17 horas en la Plaza Neri en San Lázaro fue cancelado.

Se cancela el evento de Sonideros en la Cámara de Diputados tras críticas

A través de las redes sociales, la Cámara de Diputados anunció la cancelación del evento Sonideros, que se realizaría en sus instalaciones.

Evento de Sonideros en la Cámara de Diputados fue cancelado (Espacio Cultural San Lázaro / Facebook )

El evento de nombre “¡Sonideros de San Lázaro en San Lázaro!” iba a contar con la participación de dos agrupaciones.

A dos semanas para que se realizará este evento, se detalló que fue cancelado luego de las críticas que han recibido en los últimos días.

De acuerdo con la invitación, este evento sería de entrada libre, pero se encontraba prohibido el ingreso con armas, drogas o alcohol.

Y es que las personas han cuestionado que los parlamentarios destinen su tiempo en el que deberían estar trabajando a actividades distintas a las legislativas .

El primer caso fue cuando el morenista, Cuauhtémoc Blanco, participó de forma remota en una reunión de la Comisión de Presupuesto mientras jugaba pádel.

Cuauhtémoc Blanco se mostró sudoroso y agitado, mientras que en el dónde se escuchaba el golpe de la pelota, terminó saliendo de la junta sin haber dado el sentido de su voto.

Sin embargo, Cuauhtémoc Blanco no ha sido el único que ha recibido críticas y es que los legisladores también fueron cuestionados por el homenaje que se le hizo a la Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria.

La Sonora Santanera entonó algunos de sus grandes éxitos, lo que generó un ambiente festivo en el auditorio “Aurora Jiménez” del Palacio Legislativo.

Esto provocó un sinfín de críticas ya que el país se encuentra en emergencia tras los daños que ocasionaron las intensas lluvias en algunos Estados.

Ante las críticas recibidas, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, llamó a que en el recinto parlamentario se les dé prioridad a las actividades legislativas y menos a los eventos musicales.