Estudiantes del IPN mantienen bloqueo en Canal Once a casi dos meses de tomadas las instalaciones; exigen renuncia de Arturo Reyes Sandoval para entregarlas.

El próximo 21 de julio se cumplen dos meses de la toma de las instalaciones, por lo que más de 40 televisoras hicieron un llamado para proteger el acervo de Canal Once.

Sin embargo, los estudiantes del IPN (Instituto Politécnico Nacional) aseguraron que han cuidado el Canal Once, que fue sellado por las autoridades por lo que no tienen acceso al material.

Estudiantes del IPN condicionan bloqueo en Canal Once: exigen renuncia de Arturo Reyes

Con cartulinas de protesta, los estudiantes del IPN mantienen el bloqueo en Canal Once, que aseguran, no serán entregadas hasta que Arturo Reyes, director del instituto, renuncie.

Si bien los estudiantes no señalaron si se deben cumplir el resto de sus peticiones, como las renuncias de otros funcionarios, esperan las mismas sean respondidas.

La aclaración se da después del pronunciamiento de más de 40 televisoras, que pidieron proteger el acervo del Canal Once, que podría estar en riesgo.

Mediante comunicado expresaron que si bien reconocen el derecho de los estudiantes del IPN a manifestarse, el bloqueo impide el mantenimiento del acervo audiovisual.

Apuntan el resguardo de 67 años de historia de México en la videoteca de Canal Once, por lo que llaman a los estudiantes del IPN a permitir el diálogo para terminar el bloqueo.

Los estudiantes del IPN que se han quedado en el Canal Once aseguraron en respuesta que el acervo se ha cuidado, ya que además, las autoridades sellaron las salas.

Estudiantes del IPN mantienen bloqueo en Canal Once; televisoras hacen llamado al diálogo

Estudiantes y autoridades del IPN instalan mesas de diálogo para terminar con paro

En respuesta, la tarde de este martes 14 de julio, se instalaron mesas de diálogo entre las autoridades y los estudiantes del IPN para llegar a un acuerdo y entregar Canal Once y otros planteles.

De momento, no se han dado a conocer las resoluciones de la mesa de diálogo que se llevó a cabo en el Casco de Santo Tomás, sin embargo, los estudiantes del IPN esperaban avances.

Tal como mencionaron para medios, exigen que las mesas de diálogo se llevan a cabo de manera pública y que las autoridades compartan los detalles sobre el presupuesto.