La Secretaría General del Instituto Politécnico Nacional (IPN) convocó a mesas de diálogo con los estudiantes, con el objetivo de retomar clases y no perder el semestre.

“El IPN reconoce que el diálogo respetuoso, la participación responsable y la pluralidad de ideas constituyen la vía institucional para fortalecer a nuestra comunidad y construir soluciones”. IPN

Con ese propósito, el IPN invita a la comunidad estudiantil a participar en la instalación de las Mesas de Diálogo para el martes 14 de julio de 2026, a las 12:00 horas, en el Centro Histórico y Cultural “Juan de Dios Bátiz”.

IPN convoca a mesas de diálogo (IPN)

IPN convoca a mesas de diálogo (IPN)

IPN convoca a mesas de diálogo (IPN)

Los objetivos que el IPN plantea a estudiantes con sus mesas de diálogo

En un comunicado, el IPN señaló que, en coordinación con la Secretaría Académica y con la Secretaría de Educación Pública, se convoca a la comunidad estudiantil a participar en mesas de diálogo.

Según señaló la institución, con esta acción se buscará construir acuerdos que permitan atender las inquietudes de la comunidad y avanzar, de manera conjunta, hacia la solución del conflicto.

Los objetivos establecidos para esta mesa de diálogo son:

Escuchar de manera directa las inquietudes, planteamientos y propuestas de la comunidad estudiantil

Analizar conjuntamente las alternativas de solución a los temas planteados por las y los estudiantes

Construir acuerdos viables, verificables y con pleno respeto al marco jurídico e institucional

Fortalecer la comunicación entre la comunidad estudiantil, las autoridades del Instituto y la Secretaría de Educación Pública

Establecer mecanismos de seguimiento y cumplimiento de los acuerdos que se adopten

Generar las condiciones que permitan avanzar en el restablecimiento de las actividades académicas