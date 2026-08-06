Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) denuncian que trabajadores de Canal Once son presionados para testificar en su contra por daños a las instalaciones.

El vocero de los paristas que tomaron Canal Once aseguró que las instalaciones fueron entregadas de manera irregular, ni permitieron que se revisara del estado de las instalaciones.

Por lo que se deslindan del daño al acervo histórico, como señalaron desde Canal Once. Aunque no temen al proceso de la Fiscalía General de la República, sí a represalias.

Estudiantes del IPN denuncian montaje y presión a trabajadores de Canal Once

Desde las inmediaciones de Canal Once, los estudiantes del IPN paristas acusan que el daño a las instalaciones y el acervo histórico se trataría de un montaje, ya que habría testigos.

Estudiantes del IPN denuncian presión a trabajadores de Canal Once por daños a instalaciones (Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

El vocero estudiantil asevera que esto es secundado por mensajes de los trabajadores de Canal Once, que serían presionados para declarar en contra de los politécnicos.

Acorde con dichos mensajes, a los trabajadores se les informó que se contrató un grupo de choque y sólo tendrían que testificar el presunto robo de material o pertenencias.

Sin embargo, los estudiantes del IPN resaltan que no entraron al acervo histórico de Canal Once, sólo ocuparon los baños, la cocina y el estacionamiento.

Incluso, ellos mismos habrían puesto sus sellos con engrudo o lo que encontraron, debido a que las autoridades habrían roto los que colocaron los integrantes de Canal Once.

Estudiantes del IPN aseguran no haber dañado las instalaciones de Canal Once

Los estudiantes del IPN rechazan haber dañado el acervo histórico, ya que tanto periodistas como abogados vieron que las instalaciones de Canal Once no estaban dañadas.

Aseguran que no son vándalos ni delincuentes, por lo que no temen las represalias o las denuncias por los daños a Canal Once, ya que no hicieron nada.

Por lo que también esperan que dichas denuncias —que se presumen penales— sean en contra de quienes han robado al IPN, que tampoco tomaría represalias en contra de los estudiantes.

Al respecto, el secretario general del IPN, Ismael Jaidar Monter, declaró que la entrega del Canal Once no se le habría notificado al instituto y se deslindó del tema.